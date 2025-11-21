21.11.2025 | 13:37

Румен Спецов е кадър на Кирил Петков, а не на Асен Василев

Връзката на бившия премиер с новия особен управител на „Лукойл“ е Плама Спецова

Бившият премиер и съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков твърди, че новият особен управител на „Лукойл“ Румен Спецов е негово кадрово решение. Но откъде се познават? Сайтът bird.bg изследва приятелския и бизнес кръг на Петков и откри връзката. Тя е през Плама Спецова.

Според собственото ѝ портфолио в LinkedIn Плама е работила до 2018 г. във фирмата “Саринас Фешън”, която после се влива в “Юротроникс”. До 2017 г. управител на “Юротроникс” е бил Агоп Дюлгерян – много близък до Кирил Петков. И той, като Петков по това време, има канадско гражданство.

През 2021-ва Дюлгерян влиза в борда на „Провиотик“ АД, където е работила и съпругата му Елена. Пробиотиците с марка ProViotic на Петков и Майкъл Карш пък се произвеждат във фармацевтичната фабриката на семейството на депутата от ПП Ивайло Шотев, чийто баща е бивш щатен служител на Държавна сигурност и свързан с 22 дружества, част от които дължат милиони лева на НАП. „

По това време, съпрузите Спецови вече са прехвърлили данъчно задлъжнялата с над 1 милион лв. фирма на сламен човек. Мъжът на Плама Спецова по-късно, през 2021-ва ще стане шеф на НАП и ще си купят апартамент за 1,1 милиона лв. в Дубай. Преди дни Спецов стана особен управител на „Лукойл“.

А за приятелските отношения между Плама Спецова, Агоп Дюлгерян, Линда и Кирил Петкови, както и Мартин Драгулев, на когото Петков прехвърля бизнеса си докато е в политиката, има достатъчно следи в социалните мрежи от над 10 години.