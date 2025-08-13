13.08.2025 | 13:03

Русия поискала отваряне на консулството във Варна

Дипломатите бяха изгонени от България след инвазията на Путин. МВнР нито потвърждава, нито отрича искането. Евентуално ще "съгласува"

Русия е поискала от българските власти чрез Министерство на външните работи „откриване на генерално консулство във Варна“. Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. „Дунав“ и ул. „Козлодуй“, едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България. Това обявиха от ДСБ.

По информация на партията, МВнР е изпратило искането за становище в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), но „процесът се бави подозрително, създавайки опасност от т.нар. „мълчаливо съгласие“. „Считаме, че това искане представлява откровен опит за враждебно позициониране на оперативна база до стратегически военен обект от колективната система за сигурност на НАТО и не може да бъде допуснато“, посочиха още от ДСБ.

Генералното консулство на Москва в Морската столица не е закрито, само е „временно затворено“, както пише на сайта си руската дипломатическа мисия у нас. Това се наложи, след като след руската инвазия в Украйна правителството „Петков“ изгони 70 руски дипломати от страната с мотива, че работят срещу интересите на държавата. На посланика Елеонора Митрофанова бяха връчени имената им, като им бе даден срок да напуснат територията на страната до 24:00 ч. на 3 юли 2022 г.

В списъка на обявените за „персона нон грата“ бяха почти всички работещи в консулството във Варна, включително и генералният консул Владимир Климанов.

Това се случи въз основа на три доклада на ДАНС и решение на Междуведомствения съвет по сигурността.

От тогавашното МВнР се позоваха и на чл. 11 от Виенската конвенция“: „При липса на конкретно споразумение за числеността на персонала на представителството приемащата държава може да поиска числеността на персонала на представителството да се поддържа в рамки, които тя смята за разумни и нормални, с оглед на обстоятелствата и условията, съществуващи в приемащата държава, и на нуждите на въпросното представителство.“