18.01.2026 | 10:13

Русия призова ЕС да не ядосва Тръмп: Уважаема Урсула „Пфайзер“ фон дер Лайен, не провокирайте татенцето!

Върнете обратно 13-те войници, изпратени в Гренландия, иронизира Кирил Дмитриев, който е специален представител на Владиимр Путин

Специалният представител на руския президент за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев заяви, че Европейският съюз не бива да ядосва президента на САЩ Доналд Тръмп и трябва да върне военните, изпратени в Гренландия.

„Уважаема Урсула „Пфайзер“ фон дер Лайен, не провокирайте татенцето! Върнете обратно 13-те войници, изпратени в Гренландия“, пише Дмитриев в социалната мрежа „Екс“. Той отбеляза, че САЩ биха могли да увеличат тарифните мита с 1% за всеки европейски войник на острова.

По-рано председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, заявиха, че обявените от Тръмп нови мита върху вноса на стоки от осем европейски държави ще подкопаят атлантическите отношения и заплашват да ги вкарат в низходяща спирала. В отговор на недоволството на САЩ от предстоящите европейски военни учения в Гренландия, двамата европейски лидери отбелязаха, че „предстоящите датски учения с участието на съюзници са в съответствие с целите за укрепване на арктическата сигурност и не представляват заплаха за никого“.

Както Тръмп обяви по-рано чрез социалната си мрежа „Трут Соушъл“, САЩ ще започнат да налагат 10% вносни мита на Великобритания, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато тези страни не постигнат споразумение за „пълното и цялостно придобиване“ на Гренландия от Вашингтон. Това решение ще влезе в сила на 1 февруари, уточни Тръмп. Той отбеляза, че тарифната ставка ще се увеличи до 25% на 1 юни.

Освен това американският президент разкритикува намерението на Европа да изпрати сили в Гренландия, наричайки го „много опасна игра“. Тръмп твърди, че собствеността върху Гренландия е необходима за укрепване на националната сигурност на САЩ и ефективното разполагане на американската система за противоракетна отбрана „Златен купол“.