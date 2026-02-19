19.02.2026 | 17:54
Руска порно актриса обеща 16 часа секс на ски бегач за медал
Мери Рок направи неустоимо предложение на ски-бегача Савелий Коростельов

Руската порно актрисата Мери Рок направи неустоимо предложение на ски-бегача Савелий Коростельов. Тя обеща да прекара 16 часа в интимни ласки със своя сънародник, ако той спечели медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

22-годишният Коростельов, който се състезава с неутрален статут на Игрите, вече участва в скиатлона, където завърши четвърти, но му предстои още един старт в 50-километровия масов старт. Преди дни руснакът се оплака от липсата на презервативи в олимпийското село.

„Аз съм фен на спорта и Олимпийските игри. Много се притеснявам за Савелий Коростельов. Много съжалявам, че в едно от предишните си състезания той за малко не спечели бронзов медал. Но в следващия му старт в маратона съм сигурна, че Савелий ще се качи на подиума. За да го мотивирам, обещавам 16-часов секс маратон, ако спечели медал. Савелий, вярвам в теб!“, цитира Mash on Sport думите на Рок.

Савелий Коростельов не подмина офертата и отговори с доза подигравка в своя Телеграм канал. Той написа, че такова радостно начало на деня го оставя в дълг към медиите. Спортният коментатор Дмитрий Губерниев също се намеси в полемиката с колоритно мнение. Той похвали физическата устойчивост на скиора и се пошегува сci специалността на актрисата. Според Губерниев спортистът има силата да накара Рок да смени заниманието си единствено за час.

