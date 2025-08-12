12.08.2025 | 10:42

Русокосата фурия Цънцарова изчерви ефира

Тя показа чар и не спря да се шегува с Рачев

Сутрешни любопитни приказки и усмивки изчервиха ефира на бТВ. Причината бе поредната закачка на водещата на „Тази сутрин“ Мария Цънцарова с климатолога Георги Рачев.

„Имаме една Джулия, която е антициклон. По нейната периферия, тоест в България ще нахлува малко по-хладен въздух“, каза климатологът.

Той обобщи, че ни чака топло време и навлезе в детайли.

„Ама как само по два часа слънце го дава картата ви (с прогноза от чужбина)“, през драматичен смях запита Мария Цънцарова.

„Грешат, ще има повечко слънце“, успокои я Рачев.

Водещата не спря да се усмихва на климатолога. Едва ли става въпрос за флирт, но Цънцарова изглежда е в отлични приятелски отношения със симпатичния климатолог, който често също проявява чувство за хумор.