12.08.2025 | 10:42
Русокосата фурия Цънцарова изчерви ефира
Тя показа чар и не спря да се шегува с Рачев
Сутрешни любопитни приказки и усмивки изчервиха ефира на бТВ. Причината бе поредната закачка на водещата на „Тази сутрин“ Мария Цънцарова с климатолога Георги Рачев.
„Имаме една Джулия, която е антициклон. По нейната периферия, тоест в България ще нахлува малко по-хладен въздух“, каза климатологът.
Той обобщи, че ни чака топло време и навлезе в детайли.
„Ама как само по два часа слънце го дава картата ви (с прогноза от чужбина)“, през драматичен смях запита Мария Цънцарова.
„Грешат, ще има повечко слънце“, успокои я Рачев.
Водещата не спря да се усмихва на климатолога. Едва ли става въпрос за флирт, но Цънцарова изглежда е в отлични приятелски отношения със симпатичния климатолог, който често също проявява чувство за хумор.
