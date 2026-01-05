05.01.2026 | 15:03
РЗИ направи абсурден ремонт на гаражите си във Велико Търново
Виждаме пример когато възложителят получава повече отколкото е поръчал и платил

Бившият зам.-министър на екологията Тома Белев съобщи във „Фейсбук“ за абсурден основен ремонт на гаражите на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е бил  между 11 и 30 декември 2025. Стойност на договора 63 453 евро.

Абсурдният резултат се вижда на снимката, публикувана във „Фейсбук“ групата „Дивотия до шия във Велико Търново“.

1 коментар

  1. Мими каза:
    06.01.2026 в 12:44

    Със снимки от Белев

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