РЗИ направи абсурден ремонт на гаражите си във Велико Търново

Бившият зам.-министър на екологията Тома Белев съобщи във „Фейсбук“ за абсурден основен ремонт на гаражите на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е бил между 11 и 30 декември 2025. Стойност на договора 63 453 евро.

Абсурдният резултат се вижда на снимката, публикувана във „Фейсбук“ групата „Дивотия до шия във Велико Търново“.