07.02.2026 | 13:22

Зафиров подаде оставка като лидер на БСП

Той не спомена нито веднъж имената на Борисов и Пеевски и обяви, че няма изненада в амбициите на Радев

Една година, след като беше избран за председател на БСП, Атанас Зафиров се оттегли от поста. Като мотив посочи, че не желае да участва във вътрешни битки, които ще разделят партията. Той обяви решението си, докато изнасяше реч в началото на двудневния извънреден конгрес на БСП. Форумът е свикан, за да приеме нова политическа програма и да смени партийното ръководство.

Какво каза Зафиров

В словото си Зафиров подчерта, че столетницата се намира в криза, която е останала нерешена при всяко едно ръководство от 2009 г. досега, включително и неговото, а само е била отлагана във времето. Междувременно, посочи той, електоралната база на БСП изчезва, а светът се променя. Сега според него партията е на път да повтори досегашната си грешка, като вместо да подреди идейната си база, се отдаде на битки за лидерството. Зафиров специално спомена, че се притеснява от разминаването между новото поколение в БСП, което търси бърз пробив, и 100-годишната партийна машина.

За собствената си работа Зафиров се похвали, че е разрешил финансовите проблеми на БСП, стабилизирал е партията и е обединил около нея другите леви формации. А влизането в управлението, заедно с ГЕРБ и ИТН, а впоследствие и с ДПС, обясни като ход, с който столетницата е осъществила своите политики и е дала възможност на младите си хора да придобият политически и административен опит. Що се отнася до излизането от властта, Зафиров неясно каза, че управлението се превърнало в терен за разрешаване на вътрешнопартийни и лични въпроси.

Той нито веднъж не спомена имената на лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски, с които заедно участваха в управлението. Неговите критици го атакуват, че е подчинил БСП на техните интереси, особено на Пеевски. Зафиров само каза, че под негово ръководство „Позитано“ 20 „няма зависимости, няма задкулисни договорки, няма скрити ангажименти, няма външни центрове на влияние“.

По отношение на бившия президент Румен Радев, Зафиров посочи, че амбициите му отдавна са известни на БСП, още преди година. „Няма нужда да бъдем изненадани и да придаваме извънредност на събитията“, смята той.

След него говори председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев, който също предупреди съпартийците си, че няма да решат нищо само със смяна на лидера. Също като Зафиров, той се отказва от участие в избора на следващия председател на БСП и в парламентарните избори.

На делегатите на конгреса е представен проект на нова политическа платформа на БСП, която по-скоро връща партията към ранните й години в демократична България.

Документът е под надслова „Една друга България е възможна“, което вероятно ще бъде и предизборният лозунг на партията. В началото се посочва, че живеем във време на „дълбока историческа промяна“, която според „Позитано“ 20 показва „разпада на глобалната система на финансиализирания капитализъм по силата на собствените му вътрешни противоречия“. Това е съпроводено с „криза на демокрацията и възход на авторитаризма, империализъм и милитаризация“.

За България „Позитано“ 20 обяснява, че корупцията „следва от самата логика на управление на неолибералната държава“, която обвързват с практики като „приватизация, дерегулация, концентрация на богатството и централизация на властта“. „Това е държава на малцинството олигарси, а не България, която българските граждани искат“, обобщава позицията си партийното ръководство. И обявява БСП за „гласа на хората на труда“.

Като мерки се предлагат: въвеждане на прогресивен данък и необлагаем минимум; повишаване на максималния осигурителен доход до постепенното му отпадане; премахване на делегираните бюджети в образованието, здравеопазването и културата; ориентиране на външната политика към дипломацията, намаляване на военните разходи и неутралитет във военни конфликти.

От „Позитано“ 20 признават, че са „част от кризата на доверие в политическата система“ заради „немалко грешки“, макар че не говори с конкретни имена и събития.

Последната година беше съглашателска с Пеевски

Тази сутрин, в интервю за bTV, Крум Зарков заяви, че трябва да се внесе „ново, истинско съдържание на абревиатурата БСП“. „“Б“ да значи „българска“, а не „бутикова“, „С“ да значи „социалистическа“, а не „съглашателска“, а „П“ да значи „партия“, а не „Пеевски“, обясни мисълта си претендентът. И уточни, че смята последната година за „съглашателска с Пеевски“. Като отговорни за това посочи не само Зафиров, но и „неговите тенори“, без да назове имена. По отношение на бившия президент Румен Радев, Зарков посочи, че когато става въпрос за борба с олигархията, двамата са „на една линия“. И посочи, че с Радев поддържат отношения на взаимно уважение.

Очаква се на форума да се изясни позицията на БСП като партия спрямо бившия държавен глава. Той беше избран двукратно за президент, благодарение на столетницата, а сега ще участва самостоятелно на парламентарните избори и вероятно ще увлече със себе си много от избирателите на партията.

В дневния ред на конгреса е предвиден анализ на участието на БСП в 51-вото Народно събрание и правителството; приемане на предизборна платформа и насоки; предсрочно прекратяване на правомощията на председателя и избор на негов наследник.