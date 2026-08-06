06.08.2026 | 19:13

Само Милена Милотинова иска „Евровизия“ в София

Правителството и организаторите на фестивала предпочитат Бургас, но шефката на БНТ вече шести ден не отстъпва

Шести ден след крайния срок за обявяване на град домакин на българската „Евровизия“, който беше 31 юли, такъв все още не е посочен заради ината на БНТ. Това разкри източник от Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) , който е официалният организатор на фестивала, съобщи бургаският сайт Флагман. Въпреки че няма написани правила, досега винаги се е следвала практиката населеното място да се посочва единодушно от телевизията домакин и ЕСРТ. В по-бедни или авторитарни държави, както бе в Сърбия, Русия, Азербайджан, Украйна и Португалия, крайното решение винаги е било на политическата власт в лицето на диктатора (Илхам Алиев, Владимир Путин) или правителствата.

България обаче засега се оказва в патова ситуация, защото генералната директорка на БНТ Милена Милотинова отказва да се присъедини към становището на ЕСРТ и правителството на Румен Радев домакин да е Бургас. Макар и бедна страна, политическата власт – твърде неочаквано в подобна ситуация е заела по-либерална позиция към подопечната ѝ телевизия. Тази свобода дава възможност на ръководството на БНТ да отстоява решението си без притеснения за последствия. „Г-жа Милотинова е категорична, че домакин трябва да е София, защото се чувства близка до кмета на столицата ви, макар официално да ни посочва логистиката като причина“, разкрива източникът.

Той посочва, че именно политическата битка стои зад липсата до момента на град домакин. В последния ден на юли, когато той трябваше да бъде назован, БНТ се опита да се измъкне с едно безпътно съобщение в новините. То на практика съдържа и невярна информация: „Международната работна група по избор на град-домакин на Конкурса за песен „Евровизия“ 2027 продължава своята работа. Процесът на оценка включва допълнителни разяснения от общините, които все още се разглеждат“. Никакви допълнителни разяснения не са нужни. Цялата информация за възможностите на София и Бургас бе събрана при посещенията в двата града на работната група на ЕСРТ и БНТ през юли. Отлагането на решението е изцяло в ръцете на БНТ, разкриват от Женева, където е седалището на Европейския съюз за радио и телевизия.

Източниците посочват, че правителственият комитетът за провеждането на конкурса, оглавяван от вицепремиера Иво Христов, смята, че фестивалът не трябва да се връчва в ръцете на град, управляван от ПП-ДБ. Българското правителството нямало намерение да налива десетки милиони евро държавен ресурс в ръцете на кмета Васил Терзиев, към когото министър-председателят не питае никакви симпатии. Отношенията между централната власт и политическите сили зад г-н Терзиев отдавна са на точката на замръзване. По тази причина правителственият комитет не смята за целесъобразно държавата да финансира грандиозно международно събитие, от което политическият опонент в Столична община ще трупа дивиденти и медийни позитиви. Това била причината правителството да се солидаризира с мнението на ЕСРТ „Евровизия“ да е край морето.

Решението за Бургас е и лично мнение на ирландеца Ноел Къран, който е генерален директор на ЕСРТ. Откакто бе избран на поста през 2017 г., той провежда по-нестандартна политика при избора на градове домакини. Това бе причината такива да станат малкия работнически шведски град Малмьо (2024), който като структура почти преповтаря Бургас. Или пък Торино (2022), който пък е учебникарски пример за работнически град – въпреки че историческият му център е бароков и аристократичен (все пак е някогашна столица на Савойската династия), през целия XX век носи титлата „Детройт на Италия“.

Като минус на София г-н Къран и работната група от ЕСРТ са посочили и столичната зала. От една страна тя трябва да бъде преименувана заради настоящото ѝ спонсорско име „8888“, което следва напълно да се заличи отвсякъде, дори от сайтовете за продажба на билети, а от друга – е вече ангажирана за различни прояви през април и май 2027, когато трябва да е изцяло на разположението на фестивала. Милена Милотинова пък официално настоява, че ако командирова целия технически състав на БНТ в Бургас за близо 6 седмици, времето, в което покрай репетициите ще се напасват начин на заснемане и компютърни и тв ефекти, телевизията няма да има хора, с които да излъчва собствената си програма.

ЕСРТ не може да наложи град без официалното съгласие на БНТ, нито телевизията е в състояние сама да диктува крайното решение, след като чековата книжка е в ръцете на правителството. За да подсили БНТ натиска си за София, към агитацията на 31 юли бе включена и тазгодишната победителка Дара: „София. София заради много неща, но най-вече защото мисля, че от София можеш да отидеш на наистина хубави места за разглеждане. Имаме Белоградчик, който е близо до София. На около два-три часа път с кола е и имаш Рила планина. Можеш да отидеш там и през май, красиво е“.

Засега БНТ остава непреклонна за София. В ЕСРТ очакват, че правителството на Румен Радев в един момент ще се намеси малко по-сериозно, за да се излезе от патовата ситуация, създадена от генералната директорка на телевизията.