Сандов не ставал даже и за репортер

Любопитни факти от миналото на Борислав Сандов излязоха на бял свят. Бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков преди има-няма 20 години… не е ставал дори за репортер, разкриха негови бивши колеги.

През 2008 г. Сандов се пробвал да стане журналист в агенция БГНЕС. Искал да е репортер с ресор – десни партии.

Експериментът му обаче завършил неуспешно, защото бил изгонен заради некадърност. Колеги си спомнят, че няколко пъти го пращали да отразява събития, а той се връщал в редакцията чак вечерта, когато всичко било минало и заминало. В резултат бил натирен като негоден за журналист, тъй като преиначавал информацията.

Тази част от биографията му повдига риторичния въпрос как такъв човек стига до върховете в Министерски съвет – но ето, че и това беше факт, коментира „Лупа“.

Името на Сандов нашумя отново през последния месец във връзка със случая „Петрохан”, където отново се опита да преиначи фактите. Той бе посочен като човекът, който в качеството си на министър подписва споразумението с НПО-то на Ивайло Калушев – „Национална агенция за контрол на защитените територии”. Той е този, който дава на дружинката около Калушев и пет декара горски фонд.

Първата реакция на Сандов по криминалния казус обаче беше, че „не ги познава“. „Дадох кредит на доверие към една млада организация и този кредит не е провален. По отношение на околната среда нямаме нарушения в района на Петрохан, откакто те са наоколо. Ходил съм три пъти в хижата и не съм видял нищо притеснително”, коментира по случая Борислав Сандов.