24.09.2026 | 10:44

Сарафов подаде сигнал до премиера за политическа корупция и търговия с влияние

По думите му правосъдният министър Николай Найденов провежда подбор сред кандидатите за професионалната квота във ВСС

Бившият и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който в момента е следовател в Националната следствена служба, сезира премиера Румен Радев със сигнал за предполагаеми политическа корупция и търговия с влияние. Това става с открито писмо, копия от което са изпратени до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи, съобщава БНР .

Повод за реакцията на Сарафов са публични изявления на правосъдния министър Николай Найденов. В свои интервюта министърът е заявил, че в кабинета на Сарафов е имало „прегрупиране“ в прокуратурата.

В отговор бившият обвинител номер 1 отправя обвинения към самия Найденов. Сарафов твърди, че правосъдният министър провежда своеобразен подбор сред кандидатите за професионалната квота във Висшия съдебен съвет. Според изложеното в писмото срещите с кандидати са се провеждали както в кабинета на министъра, така и в офис на частна компания в столичния квартал „Лозенец“. пише още БНР.

Сарафов настоява премиерът да разглежда откритото му писмо като официален сигнал за предполагаеми политическа корупция и търговия с влияние. Той заявява и готовност да даде обяснения и да бъде изслушан за описаните от него обстоятелства пред компетентните институции.