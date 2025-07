03.07.2025 | 21:15

Сърдечен арест уби холивудската легенда Майкъл Медсън

Той стана най-известен във филмите на Куентин Тарантино

Почина звездата от „Глутница кучета“ и „Убий Бил 2“ Майкъл Медсън. Той беше на 67 години, съобщава Variety. Неговият мениджър Рон Смит потвърди пред NBC News, че актьорът е починал в четвъртък сутринта от сърдечен арест. Той е бил открит в безсъзнание в дома си в Малибу. Пристигналите на място спешни екипи са констатирали смъртта му. Шерифската служба на окръг Лос Анджелис заяви, че не се подозира извършено престъпление.

Актьорската кариера на Медсън обхваща над 40 години, през които той изигра десетки роли във киното и телевизията. Но той беше най-известен с колаборациите си с режисьора Куентин Тарантино, който го избра за ролята на психопат-крадец в „Глутница кучета“ и на пропаднал наемен убиец в „Убий Бил: Част 2“.

Освен актьор, известен с мощната си физика и зловещите си роли на злодеи, Медсън беше и талантлив поет с десетки нежни стихосбирки.

Майкъл е брат на сексбомбата от миналия век Вирджиния Медсън, която помним от „Дюн“ на Дейвид Линч. Ето незабравимата сцена, в която Медсън танцува на парчето „Stuck in the middle with you“, докато реже ухото на полицая като психопата Господин Рус в „Глутница кучета“ на Тарантино: