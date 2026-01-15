15.01.2026 | 21:30

САЩ замразиха визите за Македония: „Продуцират се умишлени сблъсъци с Гърция и България“

В списъка са още Сомалия, Руанда, Бутан и др. Опозицията обвини управляващите в Скопие в антиамериканска политика и "директни връзки с Москва"

Американският президент Доналд Тръмп замразява обработката на молбите на кандидатите за имиграционна виза от 75 държави, съобщи говорител на Държавния департамент, цитиран от Ройтерс и БТА.

Преустановяването ще засегне заявленията от страни като Русия и Беларус, както и държави от Южна Америка, като например Бразилия, Колумбия и Уругвай, балкански държави като Босна и Херцеговина, Албания, Република Северна Македония (РСМ), а също и страни от Южна Азия, сред които Пакистан и Бангладеш. В списъка попадат и много страни от Африка, Близкия изток и Карибския басейн.

Решението влиза в сила от 21 януари, съобщи говорителят.

В дипломатическа грама на Държавния департамент до американските посолства по света се посочва, че ведомството прави „пълен преглед“ на всички политически решения, указания и наредби, за да гарантира „най-високо ниво на проверка и подбор“ на всички кандидати за американски визи. В грамата, изпратена до мисиите на САЩ, се казва, че има индикации, че гражданите на тези държави търсят достъп до американската социална система и помощи.

„Кандидатите от тези страни представляват висок риск да се превърнат в тежест за обществото и да източват ресурсите на щатските и федералните власти в САЩ“, се казва в документа, до който Ройтерс има достъп.

Мярката, за която първа съобщи телевизия „Фокс нюз“, не засяга туристическите визи за САЩ, които са във фокуса на вниманието във връзка с предстоящото американско домакинство на Световното първенство по футбол тази година и Олимпиадата през 2028 г.

„Държавният департамент ще използва правомощията си, за да пресече потенциални опити на имигранти, да се превърнат в тежест за САЩ, злоупотребявайки с щедростта на американския народ“, заяви Томи Пигот, първи заместник-говорител на Държавния департамент.

„Обработката на имиграционни визи от тези 75 държави ще бъде временно преустановена, докато Държавният департамент направи преглед на съществуващите процедури за обработка на (заявления), с цел да предотврати влизането на чуждестранни граждани, които може да се възползват неправомерно от социалните помощи и публични средства“, добави той.

След като Тръмп се върна на власт през януари миналата година, той предприе мащабна кампания за ограничаване на имиграцията. Администрацията му постави акцент върху агресивното прилагане на имиграционното законодателство, като изпрати федерални агенти в големите американски градове, което доведе до недоволство на имигранти и американски граждани и дори до сблъсъци.

Освен че по време на кампанията си той обеща да спре незаконната имиграция в САЩ, администрацията му затегна режима и за законната имиграция – например чрез налагане на нови и скъпи такси на кандидатстващите за визи за висококвалифицирани работници, отбелязва Ройтерс.

„Тази администрация се показа като най-враждебно настроената към легалната имиграция в американската история“, заяви Дейвид Биър, директор „Изследвания на имиграцията“ в института „Катон“ (на английски „Кейто“) и председател на Фондацията за имиграционна политика „Зелц“.

„Тази мярка ще ликвидира почти половината законна имиграция в САЩ, като само през идната година ще бъдат върнати около 315 000 легални преселници“, каза Биър.

Пълният списък със засегнатите държави е обявен на уебсайта на Държавния департамент.

Власт и опозиция в Скопие в спор по темата

От опозиционния СДСМ оцениха решението на САЩ за замразяване на обработката на молбите на кандидатите за имиграционна виза от 75 държави, сред които и Република Северна Македония, като резултат от погрешна политика на управляващите и приравняване на страната със Сомалия, Сирия, Гана, Руанда, Бутан, Нигерия и др.

В съобщение от СДСМ припомнят увеличените през миналата година мита, които също засегнаха държавата и казват, че политиките на управляващата коалиция на ВМРО-ДПМНЕ „застрашават стратегическото партньорство със САЩ и интеграцията в ЕС“.

Според опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ води антиамериканска политика, споменавайки вицепремиера Иван Стоилкович, „който има открити проруски възгледи и директни връзки с Москва“, но успоредно с това управляващите водят „и антиевропейска кампания“.

„Продуцират се умишлени сблъсъци с Гърция и България, отварят се затворени въпроси, измислят се извинения, за да се оправдае изолацията и блокирането на преговорите. Не се провеждат реформи, правителството води антиевропейска и антиамериканска политика, което води (Северна) Македония към пълна изолация“, казват от СДСМ, които твърдят, че ще продължават да разобличават действията на правителството в страната, защото САЩ са стратегически партньори на Северна Македония, „чието място е в НАТО и ЕС“.

Според външния министър Тимчо Муцунски това е пауза в процедурите, свързани с имигрантски визи, а не включване на Република Северна Македония в „черен списък“.

Пред журналисти, след среща със Стопанската камара за информационни и комуникационни технологии в Скопие, Муцунски коментира, че „който иска да пътува до Съединените щати, ще може свободно да кандидатства за виза“.

„В комуникация сме с посолството на САЩ в Скопие относно имигрантските визи, а нашето посолство комуникира с Държавния департамент на САЩ. Според нашата информация, най-малкият брой заявления у нас са за този вид визи (имигрантски) и те са на граждани от по-висока възрастова категория. За всички останали видове визи няма ограничение. Оставете го на нашата комуникация и на факта, че имаме отлично сътрудничество със стратегическия ни партньор. Може би през следващите шест месеца ще бъдете допълнително позитивно изненадани от това, което може да се случи в развитието на визовата политика на САЩ към нашата страна, тоест ще започнем да затваряме въпроси, които се опитваме да затворим от 20 години. Ние сме проактивни и работим“, заяви Муцунски в отговор на журналистически въпрос.