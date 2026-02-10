10.02.2026 | 11:57

Съсипаха МВР за комичните гафове в Петрохан: Как се вади звук от дворна камера!?

Външна камера + открит двор + сняг + свистящ вятър + ~10 м = никакъв разбираем разговор

Направи ми впечатление, че е изваден звук от външна камера, която освен ако няма насочен микрофон точно там, което не е целта на тези охранителни камери трудно би изкарала разговор и попитах ИИ какво мисли, за всеки случай, като независим експерт, като му предоставих и снимката. И ето какво каза:

Виждам сцената. Какво се вижда и какво означава това за звука:

Открит двор, без стени около хората → звукът „избягва“, няма отражения

Сняг → снегът поглъща звука (много важно, това не е асфалт)

Зимни дрехи, качулки, шапки → гласът е допълнително заглушен

Група хора, разпръснати, не са обърнати директно към камера

Вероятно вятър (типично за такава обстановка) → микрофонът записва шум, не реч

При такава сцена външна камера би записала:

– шум от вятър

– стъпки в снега

– евентуално отделни възгласи („ей“, „чакай“, вик)

– НЕ цялостен разговор

– НЕ думи, които могат да се разпознаят ясно

Дори телевизионните екипи в такива условия използват:

– насочени микрофони

– бум

– или микрофони на хората

и пак звукът е труден.

Охранителна камера няма шанс.

автоматичната компресия/AGC на камерата смачква гласа още повече

речта потъва под шумовия под и не може да се отдели, дори с професионална обработка

Ключово:

Свистящият вятър е широколентов шум. Той покрива честотния диапазон на човешката реч (особено съгласните, които носят разбираемостта). Това не е просто „тихо“ — това е маскиране.

Експертна реалност:

– от такъв запис не може да се извлече разговор

– не може да се направи надеждна транскрипция

– не може да се идентифицират думи

– не може да се използва като доказателствен звук

Дори да се „чуват гласове“, това са неразличими вокални шумове, не реч.

Изводът е твърд:

Външна камера + открит двор + сняг + свистящ вятър + ~10 м = никакъв разбираем разговор.

Ако въпросът ти е дали някой може да твърди, че е чул какво се говори от такава камера – това не издържа нито технически, нито експертно

Майк Дамянов