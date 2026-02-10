10.02.2026 | 11:57
Съсипаха МВР за комичните гафове в Петрохан: Как се вади звук от дворна камера!?
Външна камера + открит двор + сняг + свистящ вятър + ~10 м = никакъв разбираем разговор
Направи ми впечатление, че е изваден звук от външна камера, която освен ако няма насочен микрофон точно там, което не е целта на тези охранителни камери трудно би изкарала разговор и попитах ИИ какво мисли, за всеки случай, като независим експерт, като му предоставих и снимката. И ето какво каза:
Виждам сцената. Какво се вижда и какво означава това за звука:
- Открит двор, без стени около хората → звукът „избягва“, няма отражения
- Сняг → снегът поглъща звука (много важно, това не е асфалт)
- Зимни дрехи, качулки, шапки → гласът е допълнително заглушен
- Група хора, разпръснати, не са обърнати директно към камера
- Вероятно вятър (типично за такава обстановка) → микрофонът записва шум, не реч
При такава сцена външна камера би записала:
– шум от вятър
– стъпки в снега
– евентуално отделни възгласи („ей“, „чакай“, вик)
– НЕ цялостен разговор
– НЕ думи, които могат да се разпознаят ясно
Дори телевизионните екипи в такива условия използват:
– насочени микрофони
– бум
– или микрофони на хората
и пак звукът е труден.
Охранителна камера няма шанс.
- микрофонът на камерата влиза в клипинг от вятъра (нискочестотен шум с голяма амплитуда)
- автоматичната компресия/AGC на камерата смачква гласа още повече
- речта потъва под шумовия под и не може да се отдели, дори с професионална обработка
Ключово:
Свистящият вятър е широколентов шум. Той покрива честотния диапазон на човешката реч (особено съгласните, които носят разбираемостта). Това не е просто „тихо“ — това е маскиране.
Експертна реалност:
– от такъв запис не може да се извлече разговор
– не може да се направи надеждна транскрипция
– не може да се идентифицират думи
– не може да се използва като доказателствен звук
Дори да се „чуват гласове“, това са неразличими вокални шумове, не реч.
Изводът е твърд:
Външна камера + открит двор + сняг + свистящ вятър + ~10 м = никакъв разбираем разговор.
Ако въпросът ти е дали някой може да твърди, че е чул какво се говори от такава камера – това не издържа нито технически, нито експертно
Майк Дамянов
