Съсипаха МВР за комичните гафове в Петрохан: Как се вади звук от дворна камера!?
Външна камера + открит двор + сняг + свистящ вятър + ~10 м = никакъв разбираем разговор

Направи ми впечатление, че е изваден звук от външна камера, която освен ако няма насочен микрофон точно там, което не е целта на тези охранителни камери трудно би изкарала разговор и попитах ИИ какво мисли, за всеки случай, като независим експерт, като му предоставих и снимката. И ето какво каза:

Виждам сцената. Какво се вижда и какво означава това за звука:

  • Открит двор, без стени около хората → звукът „избягва“, няма отражения
  • Сняг → снегът поглъща звука (много важно, това не е асфалт)
  • Зимни дрехи, качулки, шапки → гласът е допълнително заглушен
  • Група хора, разпръснати, не са обърнати директно към камера
  • Вероятно вятър (типично за такава обстановка) → микрофонът записва шум, не реч
    При такава сцена външна камера би записала:
    – шум от вятър
    – стъпки в снега
    – евентуално отделни възгласи („ей“, „чакай“, вик)
    – НЕ цялостен разговор
    – НЕ думи, които могат да се разпознаят ясно
    Дори телевизионните екипи в такива условия използват:
    – насочени микрофони
    – бум
    – или микрофони на хората
    и пак звукът е труден.
    Охранителна камера няма шанс.
  • микрофонът на камерата влиза в клипинг от вятъра (нискочестотен шум с голяма амплитуда)
  • автоматичната компресия/AGC на камерата смачква гласа още повече
  • речта потъва под шумовия под и не може да се отдели, дори с професионална обработка
    Ключово:
    Свистящият вятър е широколентов шум. Той покрива честотния диапазон на човешката реч (особено съгласните, които носят разбираемостта). Това не е просто „тихо“ — това е маскиране.
    Експертна реалност:
    – от такъв запис не може да се извлече разговор
    – не може да се направи надеждна транскрипция
    – не може да се идентифицират думи
    – не може да се използва като доказателствен звук
    Дори да се „чуват гласове“, това са неразличими вокални шумове, не реч.
    Изводът е твърд:
    Външна камера + открит двор + сняг + свистящ вятър + ~10 м = никакъв разбираем разговор.
    Ако въпросът ти е дали някой може да твърди, че е чул какво се говори от такава камера – това не издържа нито технически, нито експертно

