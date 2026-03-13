13.03.2026 | 15:39

Съветът за мир на Тръмп приспа Любен Дилов-син от ГЕРБ

Ивайло Мирчев кресна по депутата на Бойко: "По 15 бона на месец ви плащат да спите!"

Народното събрание влезе в спор за това дали може да задължи служебния кабинет да забърза членството на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп още преди изборите на 19 април.

Дебатите дали хартата за новата организация на Тръмп противоречи на Конституцията на България обаче се проведоха сред силно оределите редици на депутатските банки.

Народният представител от ГЕРБ Любен Дилов-син беше уловен от камерите на БНТ, докато спи в пленарната зала.

Служебният премиер Андрей Гюров вече даде знак, че няма да форсира процеса и ще поиска Конституционният съд първо да се произнесе по това дали договорът изобщо може да бъде ратифициран.

„Определени политици опитват да търгуват националните интереси срещу позицията си в списъка „Магнитски“. Има много ясна практика на КС, която казва, че НС не може да вменява действия на служебното правителство. Ако такова решение бъде прието, ще сезираме Конституционния съд. Кабинетът няма да се води от такива действия“ каза той.

Няколко минути след като се видя, че Любен Дилов спи, самият той реши да вземе отношение в дебата. И го нарече „приспиващ“.

„В една демократична детска градина, софийска, завели децата на излет в природата. Изведнъж по горската пътека притичал заек. Всички деца се стъписали – стоят, гледат. Госпожата им казала – „Деца, какво е това, какво мина току-що? Всеки ден говорим за него, песнички за него? Какво е това?“. Едно дете се обадило плахо – Госпожо, нима това е Пеевски?“, беше коментарът на Дилов по изказване на Ивайло Мирчев за мотивите на Делян Пеевски да поиска спешна ратификация на участието на България в Съвета за мир на Тръмп.

Дилов коментира, че след като Андрей Гюров не смята да внесе проекта за ратификация, то няма смисъл да се води спор по темата и предложи прекратяването му. В крайна сметка парламентът гласува решението с не особено голямо мнозинство от 108 гласа „за“, при отсъствието на голяма част от депутатите на парламентарни групи като БСП, МЕЧ, АПС-Доган, Величие, дори 1/3 от „Възраждане“.

България беше „присъединена“ към Съвета на Доналд Тръмп от премиера в оставка Росен Желязков по време на посещението му в Давос, но и до днес няма ратификация на договора за членство.

Тя се забави, след като председателят на ГЕРБ Бойко Борисов даде знак, че няма да я постави на гласуване в 51 Народно събрание – т.е. въпросът ще се реши след изборите.

Изненадващо – преди два дни Делян Пеевски настъпи силно по тази тема, като обяви, че иска служебният кабинет на Андрей Гюров да бъде задължен да внесе предложение за ратификация, след като Желязков не го направи.

Обратът в ГЕРБ дойде веднага – бившият министър на външните работи Георг Георгиев ревностно защити членството на България в ЕС.

„Нека разберем в крайна сметка – смисълът на такива организации е да можеш да седнеш на една маса с всички, включително с тези, с които не си съгласен. Защото видяхме процеса по изолиране на причинителите на проблеми до какво може да доведе. В момента ЕС именно това каза – че ние дори с Русия трябва да водим разговори, ако искаме да постигнем траен и устойчив мир. Ако искаме справедливост за Украйна и за нейния суверенитет и териториална цялост, трябва да влезем в този дебат. Защото виждаме, че ЕС в момента се е самоцензурирал и самоизолирал“, каза Георгиев.

От ППДБ дадоха два контрааргумента:

Външната политика, по Конституция, влиза изключително в правомощията на Министерския съвет – т.е. няма как Народното събрание да го задължава да вземе решение по тази тема;

Има юридическа неяснота дали Уставът на Съвета за мир съответства на българската Конституция и този спор може да се реши само от Конституционния съд.

Тезата на Георг Георгиев беше, че Правната дирекция на Външно министерство не е открила никакви противоречия с българския основен закон. На това бившият министър на правосъдието и преподавател по право Атанас Славов (ППДБ) отговори, че самите юристи на МВнР не са разполагали с достатъчно време, за да анализират документа – само за ден-два Росен Желязков вече го беше подписал.