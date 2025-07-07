07.07.2025 | 13:15

Селянин уби работник и го зарови до обор край Перник

Престъплението е било извършено заради изчезнала крава

Снимката е илюстратитвна

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Перник се води досъдебно производство за извършено умишлено убийство. На 05.07.2025 г. на телефон 112 е бил подаден сигнал за убийство. Незабавно са били предприети действия за разследването на постъпилата информация. При извършен оглед в района на село Богданов дол е бил открит труп на мъж.

В хода на разследването е установено, че на 25.06.2025 г. във ферма в село Богданов дол възникнал скандал по повод продажба на крава без знанието на собственика. Възмутен от случилото се, 67-годишният С.С. нанесъл побой на 57-годишния Д.Г., който се грижел за животните му.

Пострадалият бил оставен в безпомощно състояние и впоследствие починал. Тялото му е било открито заровено до стопанска постройка.

С.С. е привлечен в качеството на обвиняем за тежко умишлено престъпление. С постановление на прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа.

Предстои внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.