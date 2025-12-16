Шефът на ключовия Софийски градски съд иска сам да реди съдии

Председателят на Софийския градски съд (СГС) Руси Алексиев предявява претенции еднолично да разпределя съдии по отделения, въпреки че законът предоставя това правомощие на Общото събрание. За това алармират съдии от СГС пред „Капитал“, като излагат опасения, че това е пореден етап от овладяването на най-големия окръжен съд в страната и един от най-важните за държавата.
В СГС се гледат голяма част от наказателните дела срещу представители на властта в държавата, а делото срещу Благомир Коцев, срещу Джейхан Ибрямов и ред други показа, че Наказателното отделение на съда, след като се напълни със съдии от разтурения Специализиран съд, е в състояние да произвежда абсурдни актове очевидно в угода на политическата конюнктура. Самият Руси Алексиев стана председател на съда след предизвестен избор с един кандидат няколко месеца след скандала, който предизвика новината, че Алексиев като зам.-председател е разрешил подслушването на Джейхан Ибрямов въпреки имунитета му.
Съдии се опасяват, че сега на прицел е Търговското отделение, където се гледат не само особено важни за бизнеса дела с голям материален интерес, но и делата на политическите партии. Предстои бурен политически сезон, очаква се регистрация на нови партии, така че тези подозрения изглеждат основателни.