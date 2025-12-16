Шефът на ключовия Софийски градски съд иска сам да реди съдии

Хайде да гласуваме какво всъщност пише в закона

За 17 декември, сряда, председателят на СГС Руси Алексиев е свикал Общо събрание на съдиите от съда, по време на което те трябва да вземат решение кой е компетентният орган да премества съдии от едно в друго отделение на съда, при условие че те са изразили изрично желание – дали Общото събрание на съдиите или председателят еднолично.

За някой, който не е чел закона, това само по себе си може да звучи безобидно и даже много демократично. Предполага се обаче, че съдиите от СГС, а и председателят на съда познават закона, където този въпрос е решен изрично.

В Закона за съдебната власт (ЗСВ) е записано, че Общото събрание на окръжния съд определя броя и съставите на отделенията, ако има такива, както и тяхната специализация по материя (чл. 85, ал. 3, т. 1), а председателят на съда съвместно със своите заместници предлага на Общото събрание разпределението на съдиите по отделения (чл. 86, ал. 1, т. 4). Другояче казано, законът предвижда, че Общото събрание взема решението колко и кои съдии да има във всяко отделение на съда, както и кои да са съставите, а председателят може само да внася предложения, които, разбира се, подлежат на обсъждане и гласуване.

Абсурдно е да се иска от съдиите да гласуват какво пише в закона, коментират магистрати. Още повече че не само законовият текст е пределно ясен, но и през последните години по него се натрупа актуална практика. Най-популярен е шумният скандал, който се разгоря, след като през 2017 г. председателката на Апелативен съд – София, Даниела Дончева иззе дело с голям материален интерес от съдия Милен Василев от търговската колегия на съда, а той закачи гневно писмо на таблото в коридора на съда, в което обвини Дончева в действия със „силен корупционен мирис“. Писмото достигна до медиите и Инспекторатът към ВСС (ИВСС) бе принуден да направи проверка, в рамките на която констатира, че съдия Дончева е извършила множество нарушения, грубо погазване на принципа за случайно разпределение на делата, като е изземала дела на колеги съдии, размествала е дела от едни съдии на други и др.