23.10.2026 | 22:15

Ген. Ралчев допуска възможна инсценировка при инцидента с Колтуклиева: “Не се надигай, не ставай!”

Дясната ѝ ръка била вдигната на повече от 25 см, докато тя е държала телефона, с който е снимала

Инцидентът с журналиста Соня Колтуклиева, която беше избутана от служител на Националната служба за охрана (НСО), след като отвори вратата на автомобила на председателя на Народното събрание (НС) Михаела Доцова, предизвика обществено и политическо напрежение. По случая започна проверка, а служителят беше привлечен като обвиняем за причиняване на средна телесна повреда. “Действително имаше пропуски в охраната”, заяви експертът по национална сигурност ген. Румен Ралчев в предаването “Денят ON AIR”.

По думите му задълженията на охранителите не се изчерпват със защитата на живота и здравето на охраняваното лице, а включват и опазването на неговия авторитет и обществен престиж. Според генерала отварянето на вратата от журналиста е създало риск за председателя на НС. Той подчерта, че професията на журналиста не освобождава никого от задължението да спазва правилата за сигурност.

“Журналистът застраши авторитета и може би живота на председателя на Народното събрание, отваряйки вратата”, коментира ген. Ралчев пред Bulgaria ON AIR.

Той обърна внимание и на друг пропуск – оставянето на вратата без охрана. Според него е имало възможност тя да бъде заключена от шофьора, което е можело да предотврати отварянето ѝ. Експертът постави въпроса дали служителят е трябвало да прецени възможността отварянето на вратата да е свързано с намерение за по-сериозен инцидент.

“Дали това не е опит да се отвори вратата и да се случи нещо по-лошо – затова е охранителят. Дали и как трябваше да постъпи, той е избрал този начин. Имаше как да постъпи малко по-добре, но случката вече е факт”, посочи ген. Ралчев. По думите му още в началото на ситуацията е имало размяна на реплики, включително “Не ме блъскай”. Генералът допусна, че напрежението е било високо, а присъстващите служители не са били достатъчно. Според него последвалата реакция не е била напълно премерена.

Той определи действията на охранителя като персонална грешка, но същевременно изрази подозрение, че е възможно да е имало подготовка за инсценировка за случилото се с Колтуклиева.

Като аргумент за съмненията си генералът посочи реплика на оператора към журналистката – “Не се надигай, не ставай”.

Той обърна внимание и на положението на дясната ѝ ръка, която според него е била вдигната на повече от 25 см, докато тя е държала телефона, с който е снимала.

“Далеч съм от мисълта да кажа, че оправдавам действието на охранителя, но има една граница, която, който и да е, не може да премине, независимо дали е журналист, милиционер, даже и депутат”, отбеляза ген. Ралчев. Според генерала не е бил поставен достатъчно ясно въпросът кой е отговарял за организацията на мероприятието, за периметровата охрана и за определянето на правомощията на служителите на място. Ген. Ралчев смята, че отговорността трябва да бъде потърсена от началника на охраната на мероприятието, определен от НСО. По думите му този служител е трябвало да остане на място до края, за да следи за изпълнението на разпорежданията.

Експертът не смята, че всяка допусната грешка трябва автоматично да води до оставката на ръководителя на службата.

В заключение той подчерта, че пропуските в организацията и действията на отделни служители могат да доведат до сериозни последици. В конкретния случай ген. Ралчев открои оставената без охрана врата, непремереното движение на охранителя, след което Колтуклиева е паднала, и необходимостта да се установи кой е отговарял за сигурността на мероприятието.