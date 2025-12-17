17.12.2025 | 11:10

Шишипръдакшънс пусна нова комедия!

Оцъклената пиарка с всичките й инфлуенЦъри явно не са спали цяла нощ, докато измислят подобна отчаяна дебилщина

Шишипръдакшънс са пуснали нова комедия! Музей на сглобката. И сложили на дивана картонени изрезки на Христо Иванов, Кирил и Асен и им сервирали кафе.

Ха ха хаааааааа. Не мога просто.

Оцъклената пиарка с всичките й инфлуенЦъри явно не са спали цяла нощ, докато измислят подобна отчаяна дебилщина. Феномена е притиснат щом пусна “колегите” в кабинета на Тодор Живков и се опитва да се сближи с “хората” с този жалък пърформънс.

Лош PR, Шиши, силата ти беше в твоята мрачна загадъчност, докато всички си мислеха, че си някакъв страшен Торбалан, който изяде КТБ за закуска и ДПС за обяд, бръмчи с бронирана лимузина за милион евро, а с фалкона за 120 млн. изнася пачките на бали за Дубай. Шиши, разомагьосан си.

Ирина Асиова