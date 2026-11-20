20.11.2026 | 18:02

Шоу! Посипаха с пепел еврокомисаря по здравеопазването (видео)

Акцията беше насочена срещу предложения на ЕК пакет от промени в правилата за пестицидите

Двама активисти хвърлиха пепел по европейския комисар по здравеопазването Оливер Вархей по време на Европейската среща на върха за борба с рака в Брюксел в четвъртък. Акцията беше насочена срещу предложения на Европейската комисия пакет от промени в правилата за пестицидите, известен като „Омнибус X“. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен остро осъди нападението.

Вархей се готвеше да произнесе реч за усилията на ЕС в борбата с онкологичните заболявания, когато двама протестиращи се качиха на сцената и хвърлиха по него сиво прахообразно вещество.

„Това е пепелта на хората, които ще убиете с пестицидите“, заяви една от активистките. Другият протестиращ извика към комисаря: „Засрамете се!“ Двамата свалиха горните си дрехи, под които носеха тениски с надпис „Cancer Colère“ („Гняв срещу рака“).

Според европейското издание Rapporteur единият от участниците е от активистката група Cancer Colère, създадена през 2025 г. и обединяваща хора с онкологични заболявания. Сред участниците в акцията е и френската писателка и активистка Фльор Брьото, съобщава Politico.

Вархей реагира видимо възмутено, но продължи речта си, след като протестиращите бяха изведени от охраната. „Какви хора сте вие?“, обърна се той към тях. Ръководителката на Европейската организация за борба с рака Елизабета Занон се извини на присъстващите за случилото се.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също осъди инцидента.

„Подобно поведение е неприемливо в едно свободно и демократично общество. Всеки има право да изразява мнението си, включително по отношение на политиките на ЕС. Но физическите нападения и насилието нямат място в него“, заяви тя.

Акцията е организирана от четири френски организации – Cancer Colère, земеделската конфедерация Confédération paysanne, сдружението за подкрепа на жертвите на пестициди в Западна Франция и екологичното движение Les Soulèvements de la Terre. Четирима души са били арестувани след протеста, съобщиха организаторите.

Отделна демонстрация се е състояла и пред мястото на провеждане на срещата. По информация на активистите фермери и онкологично болни са се опитали да се присъединят към протестиращите, но белгийската полиция ги е отблъснала.

Какво предвижда спорният пакет „Омнибус X“

Протестът е част от нарастващото недоволство срещу предложените от Европейската комисия промени в европейското законодателство за безопасността на храните и фуражите, представени през декември 2025 г. Пакетът „Омнибус X“ обхваща десет законодателни акта, включително правилата за одобряване на активните вещества в пестицидите и за допустимите нива на техните остатъци в храните.

Една от най-спорните промени е премахването на задължителното периодично подновяване на одобренията за повечето активни вещества. В момента те се одобряват първоначално за 10 години, а при последващо подновяване – обикновено за 15 години. Европейската комисия предлага за голяма част от тях одобренията да станат безсрочни, като периодични преоценки ще се запазят за определени по-рискови вещества или когато има основания за нова оценка.

Комисията аргументира промяната с натрупаните забавяния в процедурите по подновяване и необходимостта научният и административният капацитет на европейските и националните органи да бъде насочен към новите вещества и продуктите, при които има основания за допълнителна проверка. Според институцията това ще намали разходите за производителите и ще улесни достъпа на земеделските производители до иновативни и биологични алтернативи.

Европейската комисия уверява, че ще останат възможностите за преразглеждане на разрешенията при поява на нови научни данни или установяване на рискове. Самото разрешаване на продуктите за растителна защита в държавите членки също ще продължи да бъде ограничено във времето и подлежащо на периодичен контрол.

Тези гаранции обаче не успокояват екологичните организации и част от научната общност. Според критиците премахването на редовните преоценки може да позволи на вещества, за които впоследствие се появяват нови данни за вредно въздействие, да останат по-дълго на пазара. Те предупреждават и за риск от отслабване на контрола върху остатъците от пестициди в храните.