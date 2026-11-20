20.11.2026 | 11:34

Ето кой влиза в новия ВСС? ПП и ДБ си осигуряват 4 места, Радев взема 7

Веселин Вучков, Андрей Янкулов, Емил Дечев и Таня Радуловска са сред сочените за бъдещи членове на съдебния съвет

Четири места за „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ и седем за управляващата „Прогресивна България“. Това е разпределението, около което според информации от парламента са постигнали предварително съгласие трите политически сили за новия Висш съдебен съвет. Депутатите обсъждат кандидатите днес като за всеки от 11-те представители на Народното събрание е необходима подкрепата на най-малко 160 народни представители.

Според информацията, разпространена от депутати от ПП и ДБ, сред номинираните с договорена подкрепа са бившите министри Веселин Вучков, Андрей Янкулов и Емил Дечев, както и съдия Таня Радуловска, която беше заместник-министър на правосъдието в последния служебен кабинет.

Ако предварителната договорка се запази при гласуването, Вучков и Янкулов ще заемат места в Прокурорската колегия, а Дечев и Радуловска ще влязат в Съдийската колегия.

Веселин Вучков е бивш министър на вътрешните работи в правителство на Бойко Борисов. Андрей Янкулов оглавяваше Министерството на правосъдието в служебния кабинет на Андрей Гюров, а Емил Дечев беше вътрешен министър в същото правителство.

Останалите седем места според обсъждания вариант ще бъдат за кандидати, издигнати от „Прогресивна България“.

Сред сочените за бъдещи членове на Съдийската колегия са Цветко Лазаров, Иван Ранчев, Калин Баталски и Петьо Славов.

За Прокурорската колегия се обсъждат имената на Иван Калибацев и Екатерина Салкова-Гетова.

Основната причина за разговорите между парламентарните сили е изискването за квалифицирано мнозинство. Управляващата „Прогресивна България“ разполага със 131 депутати и няма достатъчно гласове, за да избере самостоятелно представителите на Народното събрание.

Новият ВСС ще участва в кадровите решения за съдии, прокурори и следователи, както и в процедурите за избор на ръководители на висшите органи на съдебната власт.