Шоу в парламента: „Възраждане“ пита участвал ли е Явор Божанков в гей оргия

Първият работен ден на парламента по традиция започна с грозни скандали. Най-активни бяха „Възраждане“ и техният „любимец“ Явор Божанков.

Общо 193 народни представители се регистрираха за началото на пленарното заседание на Народното събрание. След това председателят на парламента в оставка Рая Назарян запозна депутатите с програмата на законодателния орган и очаквано тя бе приета със 156 гласа „За“, 38 глса „против“ и 11 гласа „въздържали се“.

Впоследствие народните представители пристъпиха към постъпилите предложения за попълване в дневния ред на парламента.

Първото предложение направи народният представител от „Възраждане“ Йордан Тодоров за изслушване на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков, на изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ и председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски като точка първа за четвъртък, 19 февруари. Неговото предложение бе прието със 107 гласа „За“, 76 гласа „против“ и 15 гласа „въздържали се“. При поискано прегласуване предложението отново мина с гласовете на ПП-ДБ, „Възраждане“, БСП-Обединена левица и „Има такъв народ“.

Второто предложение беше направено от Явор Божанков за снемане депутатския имунитет на народния представител от „Възраждане“ Славчо Крумов заради палежа на Дома на Европа. Неговото предложение очаквано не мина. Впоследствие Божанков направи процедурно предложение за прегласуване чрез мотивировка, като обвини ГЕРБ заради това, че гледат „Възраждане“ като „рохко яйце“ и ги пазят.

„Ще дойде нов парламент и това НСО на ГЕРБ и ДПС ще падне, а имунитетите на партия „Възраждане“ ще бъдат сдадени и съдени. Защо е това цялото усилия и позор? Не разбирам защо ГЕРБ така пазят имунитетите и моля да излязат и да обяснят“, призова Божанков.

Отговорът на „Възраждане“ не закъсня. Георги Георгиев призова Рая Назарян да напомни на Божанков, тичайки от партия в партия, да знае, че формацията на Костадин Костадинов иска имунитетите на ПП-ДБ за „педофилство и сектанство“. „Тези хора продължават да ги пазят, а ако са такива моралисти, да си подадат оставката – както и техния кмет, ходил на „Петрохан“ (Васил Терзиев – бел. ред.)“, обърна се Георгиев към Божанков.

Даниел Петров, отново от „Възраждане“, призова председателя на Народното събрание да не дава думата на Явор Божанков, за да не се упражнява на гърба на формацията на Костадин Костадинов.

Явор Божанков също контрира народните представители от „Възраждане“ в дуплика. „Говорили сме за границите, които дебатът в залата трябва да бъде поставян. Семействата и децата не трябва да се закачат и че личните обиди нямат място на трибуната, защото начинът, по който си говорим тук, е начинът, по който обществото си говори. Недопустимо е точно тези хора да говорят за „педофилия и сектантство“ от трибуната на Народното събрание. Всички ние трябва да реагираме на такъв език“, призова Божанков председателя на парламента да не допуска лични обиди от трибуната на институцията.

И призова Рая Назарян да пита лидера на „Възраждане“ какво е неговото отношение към сектите. „Ние сме способни да връщаме вашата отровна лъжица по един черпак. Спрете да употребявате отвратителния език и да ви заврем там, където слънце не изгрява“, ядоса се Божанков.

Отново последва отговор на „Възраждане“. Даниел Петров отново настоя за наказание на Божанков и го запита дали е участвал в гей оргия или дали е ял шамари? „Не може да наказвате само членовете на „Възраждане“, г-жо председател, но и депутатите от ПП-ДБ“, ядоса се Даниел Петров.

Рая Назарян в опит да укроти пленарната зала призова народните представители от ПП-ДБ и „Възраждане“ да се засрамят и да се смирят заради 153-тата годишнина от кончината на Васил Левски. „Не сте интересни! Нито помагате на залата, нито на дейността на Народното събрание. Не е тук мястото затова да спорите“, обърна се тя към двете парламентарни групи.

След напрежението в Народното събрание между „Възраждане“ И ПП-ДБ отново пленарната зала премина към предложенията от парламентарните групи за допълнителни точки в дневния ред на парламента.

Третото предложение направи депутатът от „Алианс за права и свободи“ (АПС) Севим Али за включване в дневния ред на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация като точка първа за четвъртък. Неговото предложение не мина, включително и на прегласуване.

Четвъртото и последното предложение направи депутатът от ДПС-Ново начало Хамид Хамид и група народни представители на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс като точка първа за днес. Неговото предложение мина със 145 гласа „За“, 45 гласа „против“ и 11 гласа „въздържали се“.