Нова международна изява предстои на председателката на Народното събрание Рая Назарян. Тя ще участва в Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим на 24 ноември 2025 г. в Стокхолм (Швеция), съобщи парламентарният пресцентър.

Делегатите ще бъдат приветствани от председателя на Риксдага на Швеция Андреас Норлен и от председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук, а с видео послание към участниците ще се обърне президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян ще направи изказване по време на основната пленарна сесия на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим.

От създаването на платформата през 2021 г. България участва в годишните срещи на високо равнище.

Очаква се във форума в Стокхолм да се включат повече от 40 правителствени ръководители и представители на парламенти, както и заместник-председателят на Европейския парламент Робъртс Зиле, председателят на Интерпарламентарния съюз Тулия Аксън, председателят на Парламентарната асамблея на ОССЕ Пере Понс, председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Теодорос Русопулос и председателят на Северния съвет Хелене Бьорклунд.

Тази седмица реч Рая Назарян на английски предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Тя се изяви на Парламентарния форум за демокрация 2025, организиран от Европейския парламент в Брюксел. Темата на изказването й бе „Укрепване на парламентарната демокрация чрез гражданско участие“.

Назарян изчете речта си, но явно английският й не е от най-добрите, което доведе до подигравки по неин адрес. Последва и непремерена контрареакция от представители на ГЕРБ, включително и на министри, които защитиха шефката на парламента с вълна от коментари, явно написани „по калъп“.

Повдигна се обаче въпрос дали по-големият проблем не е в съдържанието на речта, а не толкова в английския на шефката на парламента.