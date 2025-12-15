15.12.2025 | 19:39

По сигнал на местен асистент: Кьовеши поиска имунитета на евродепутата Илхан Кючюк

Това е станало след сигнал на местен асистент на ключовия през годините политик от ДПС

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола заяви днес в пленарната зала в Страсбург, че Европейската прокуратура е поискала отнемането на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк.

„Комисията към Европейския парламент по правни въпроси направи предложение, след което Европейската прокуратура отправи искане към мен имунитетът на Илхан Кючюк да бъде отнет. Това искане ще бъде препратено към комисията по правни въпроси към Европейския парламент“, заяви Мецола в началото на откритата от нея в Страсбург последна пленарна сесия на ЕП за 2025 г.

Тя не съобщи подробности за причините за искането имунитетът на Илхан Кючюк (ДПС/“Обнови Европа“) да бъде отнет. Евродепутатът е председател на правната комисия към европарламента.

Ходът, за който първо съобщи водещият бюлетин Rapporteur на Euractiv, поставя Кючюк в необичайната позиция да трябва да се защитава по процедурата, която неговата комисия по принцип администрира, пише Euroactiv.

Искането е отправено от ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура и произтича от жалба, подадена от един от местните асистенти на Кючюк, съобщиха двама служители пред Euractiv.

Самият Кючюк отрече обвиненията и заяви, че няма да се оттегли от поста си на председател на комисията. Той пусна пост във Фейсбук часове преди да стане ясно, че му се иска имунитета.

„За голямо мое учудване, преди няколко дни бях информиран за искане за отмяна на парламентарния ми имунитет“, каза той ден преди пленарното заседание на Парламента в Страсбург. „Причината за това е жалба, която има за цел да хвърли съмнение върху името ми, репутацията ми и доверието, което съм спечелил през годините както от гражданите, така и от институциите“, добави Кючюк.

За да избегне всякакво впечатление за конфликт на интереси, той заяви, че ще се оттегли от разглеждането на собствения си случай и временно ще предаде председателството на заместник-председателя. Очаква се тази роля да бъде поета от първия заместник-председател на комисията, германската евродепутатка от ЕНП Марион Валсман.

„Смятам, че не съм направил нищо лошо. Възнамерявам да сътруднича пълноценно и конструктивно на компетентните органи“, заяви той.

Илхан Кючюк в момента е единственият евродепутат от редиците на ДПС, който избра да остане при Доган и се обяви против Пеевски. Останалите двама – журналистката Елена Йончева и Танер Кабилов, син на бившия земеделски министър Нихат Кабил от времето на кабинета “Станишев”, застанаха в редиците на санкционирания по „Магнитски“ Делян Пеевски.