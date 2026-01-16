16.01.2026 | 10:02

Симеон Дянков в паралелна реалност: Тази година инфлацията ще е по-ниска от 2025 г. – средно около 4%

"Търговците вече вдигнаха цените, няма да ги свалят, въпреки глобите"

Не е минал и един месец, а инфлацията вече е по-висока – цените на много стоки се удвоиха този месец и това го вижда всеки нормален човек, който посещава магазините. Оказва се обаче, че бившия финансов министър и настоящ шеф на Фискалния съвет Симеон Дянков живее в някаква паралелна реалност. Според мистър „постна пица“ инфлацията тази година ще бъде около 4 %, което звучи абсурдно за всички български граждани, пазаруващи всеки ден.

„Търговците вече вдигнаха цените и няма да ги свалят независимо от глоби и нови закони, заяви председателят на фискалния съвет по БНТ. Както обикновено нашите политици правят промените в последния момент, а като се правят в последния момент се изпускат неща и в действителност законът дава възможност да се глобяват недобросъвестните търговци, но те могат да продължат да си държат тези цени, обясни Дянков. По думите му голяма част от търговците вече са увеличили цените още преди да влезем в еврозоната.

Затова инфлацията от юли се вдигаше. Декември е първият месец, който се поуспокои. Тази година инфлацията ще е по-ниска от 2025 година – някъде средно около 4%, вместо 5 – 5.5%. Това не е ефект, че сме в еврозоната и нещата са по-добри, а ефект, че търговците вече вдигнаха цените и няма да ги свалят независимо от глоби и нови закони“, каза той.

В някои сектори пазарът може да се саморегулира при достатъчна конкуренция. В други щете, не щете – в магазина до вас млякото се е увеличило и ще го купите, защото на децата ви трябва мляко още тази сутрин.

Дянков прогнозира, че страната ще има редовен бюджет в средата на годината. Служебен кабинет едва ли ще се заеме с тази задача, особено след лошия опит с последния служебен бюджет, който беше откровено несъстоятелен, смята финансистът.

„До тогава вървим по стария бюджет плюс увеличението от 5% за държавните служители от вчера. Защо 5% – защото инфлацията към декември е 5%.“

Според него това от една страна е успокоило държавните служители, но от друга е отворило дупка във възможностите за допълнителни проблеми с бюджета. Това увеличение струва около 430 млн. евро годишно – около 35 млн. евро месечно. Проблемът не е само сумата, а прецедентът. В удължителен бюджет по закон не трябва да има нови разходи, каза Дянков.

И допълни: След като имаш такава пробойна, аз ако съм на политическите партии, ще започна да предлагам – ето социалистите предложиха за Великден, за Коледа, в закона се запише, да има допълнителни надбавки. Те ще го предложат в парламента, коя политическа сила ще гласува срещу това точно преди избори. То ще мине, след това някоя друга партия ще предложи друго…

Наистина преходът към еврото върви добре, главно, защото банките от много отдавна са готови. Политиците се забавиха, каза още председателят на фискалния съвет.