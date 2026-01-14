14.01.2026 | 21:58

Синът на Тошко Йорданов влиза в енергийния бизнес

Сибил Йорданов държи 70% от фирмата “Азур Енерджи” ООД, която ще получи лиценз от КЕВР за търговия с електрическа енергия

Щастливо съвпадение: Днес ИТН спасиха охраната на председателите на ДПС и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов, а синът на Тошко Йорданов влиза в енергийния бизнес.

Наследникът на депутата Сибил Йорданов има 70% дял в нова фирма, която се очаква след дни да получи от Комисията за енергийни и водно регулиране (КЕВР) лиценз за търговия с електроенергия. На 20 януари 2026 г. Комисията ще проведе открито заседание за обсъждане заявлението на “Азур Енерджи” ООД за издаване на лиценз за търговия с електрическа енергия.

Дирекциите „Електроенергетика и топлоенергетика“ и „Правна“ препоръчват на членовете на КЕВР за издадат лиценз на фирмата на Тошко Йорданов.

Седалището на „Азур Енерджи“ ООД е на столичния бул. „Дондуков“ 5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 лв., разпределен в 100 дяла, всеки един с номинална стойност от 10 лв. Дружеството се управлява и представлява, само заедно от управителите Сибил Тошков Хаджитодоров и съдружника му Виктор Анибал Андраде-Санчес, показва още спраката ни в Търговския регистър.