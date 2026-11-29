29.11.2026 | 9:39

Скандал със Starlink: Иран обърнал технологията на Илон Мъск срещу армията на САЩ

Разследване на „Вашингтон пост“ разкрива предполагаема употреба на сателитния интернет при военни операции на Техеран

Иран е използвал сателитния интернет Starlink на Илон Мъск при военни операции срещу американските сили в Близкия изток. Това твърди разследване на „Вашингтон пост“. Информацията се основава на източници, запознати с военните операции и вътрешните разговори в компанията SpaceX. Засега няма публично представени официални резултати от американско разследване, които да установяват всички обстоятелства около употребата на системата.

Според изданието Илон Мъск е реагирал остро, след като научил за два случая на неразрешен достъп до Starlink, които служители на неговата компания свързали с действия на Иран срещу американските военни.

Случаите са от началото на март 2026 г., след началото на американските и израелските удари срещу Иран в края на февруари.

Как Иран е получил достъп до американската технология?

Starlink осигурява интернет връзка чрез мрежа от спътници в ниска околоземна орбита. За достъп до услугата е необходим наземен терминал, който комуникира със спътниците.

Технологията позволява свързаност в райони с повредена или ограничена наземна комуникационна инфраструктура. Именно това я прави ценна както за цивилни потребители, така и за военни формирования.

Starlink няма лиценз за работа в Иран. Въпреки това оборудване за достъп до услугата е попадало в страната, а Мъск по-рано публично потвърди, че спътниковата мрежа функционира над иранска територия.

Според „Вашингтон пост“ иранските военни са прибягнали до Starlink за комуникация и управление на свои сили, включително при операции с ударни дронове.

Разследването не установява публично точния маршрут, по който всички терминали са достигнали до иранските въоръжени сили.

Мъск бил разгневен, последвали ограничения

Четирима източници, запознати със случая, потвърждават пред американското издание сведенията за употребата на Starlink от иранската страна.

След разкритията SpaceX е затегнала контрола върху достъпа до услугата и продажбите на оборудване. Компанията е въвела допълнителни изисквания за установяване самоличността на клиенти и ограничения за определени видове мобилна употреба.

Според публикацията промените са последвали иранска атака с дрон на 1 март срещу американски военен обект в пристанище Шуайба, Кувейт. При нападението загинаха шестима американски военнослужещи.

Няма публично потвърждение, че именно Starlink е послужил за осъществяването на тази конкретна атака. Пентагонът не е публикувал заключенията от разследването на нападението.

Скандал и между SpaceX и американската армия

Разследването разкрива и отделен спор между компанията на Мъск и Министерството на отбраната на САЩ.

Според източниците американските военни са осъществявали операции с еднопосочни бойни дронове, свързани чрез Starshield, военния вариант на сателитната услуга.

Проблемът възникнал заради вида на абонамента. По информация на „Вашингтон пост“ Пентагонът плащал за план, предназначен за наземна употреба, вместо за по-скъпата услуга за въздушни операции.

Това предизвикало недоволство в SpaceX. Разногласията повдигат въпроса доколко една частна компания контролира комуникационна инфраструктура, от която зависят военни операции.

Какво казват Пентагонът и SpaceX?

„Вашингтон пост“ съобщава за секретен доклад до американския министър на отбраната Пийт Хегсет. Според източник на изданието документът описва употребата на Starlink от иранските военни за комуникация и операции с дронове.

От Министерството на отбраната на САЩ заявяват пред Ройтерс, че не са запознати с такъв доклад до кабинета на министъра.

Пентагонът не е предоставил и подробен публичен коментар относно предполагаемото участие на Starlink в иранските операции.

От SpaceX и иранското външно министерство не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар към момента на публикуване на информацията.

Система за свободен интернет, превърнала се във военен инструмент

Илон Мъск представяше Starlink като средство за осигуряване на комуникации в региони, където обичайният интернет е недостъпен или ограничаван.

През юни 2025 г. той обяви активирането на сателитната услуга над Иран на фона на тогавашната военна ескалация. Целта беше да се предостави алтернативна интернет връзка на гражданите.

Новото разследване поставя различен въпрос. Дори когато дадена комуникационна система е предназначена за гражданска употреба, нейното оборудване би могло да достигне до военни организации, за които достъпът е забранен.

Темата има значение и за глобалната инфраструктура.

Разкритията на „Вашингтон пост“ показват колко трудно е да се гарантира кой получава достъп до сателитната връзка във военна зона. Остава неустановено в кои конкретни ирански атаки е бил приложен Starlink и какъв е бил приносът на технологията за техния резултат.