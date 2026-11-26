26.11.2026 | 15:30

Разследването в Хасково: Местните феодали водят към Делян Добрев

"Близки до ГЕРБ и ДПС печелят обществените поръчки, искаме оставката на кмета Станислав Дечев"

Общо осем са арестуваните при акцията на европейската прокуратура и ГДБОП в Хасково. Петима от тях са общински съветници, а останалите са бизнесмени.

Разследването е за злоупотреби с европейски пари, отпуснати по плана за възстановяване и по фондовете за регионално развитие. Парите са отишли за изграждане на различни обекти като старчески дом, център за изкуства и системи за възобновяеми енергийни източници.

Бенефициент по тези проекти е община Хасково. Изпълнението им обаче е дадено на фирми, близки до арестуваните общински съветници.

„Договорите са били възложени на дружества, в чието управление или представителство са участвали едни и същи длъжностни лица – било то съвместно, или поотделно – наред с други лица, действащи като управители на дружествата„, заявяват от европейската прокуратура.

Според разследващите злоупотребите са започнали още през 2021 г. Към днешна дата доказателствата сочат, че европейският бюджет е бил ощетен с около 70 млн. евро.

При арестите на осмината заподозрени са над 135 хил. евро, 9 хил. долара, златни монети, документи и др. Кметът на Хасково Станислав Дечев трябва да поеме отговорност за управлението на общината и да подаде моментално оставка, заяви пред БНР по повод арестите общинският съветник от „Възраждане“ Ясен Колев. Той подчерта, че в Хасково е масова практика обществените поръчки да се разпределят между конкретни фирми.

„За никого не е тайна, че определен кръг от хора печелят обществените поръчки в Хасково и всички те са близки до ГЕРБ и ДПС. Това няма как да мине без благословията на кмета. Хубаво е Европейската прокуратура да разпита и самия кмет Станислав Дечев. … Назад във времето ние сме подавали много сигнали към кмета. Нашето задължение е сега да изискваме информация и да следим дали всички сигнали ще бъдат изяснени. … Местните феодали водят към едно конкретно лице, което е сивият кардинал на ГЕРБ в Хасково – Делян Добрев„, заяви той.

Предстои произнасянето на съда по мерките за неотклонение на задържаните.