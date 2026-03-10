10.03.2026 | 10:14

Скандал за великденските добавки! Киселова скочи на ДПС: Предложението е популистко

Тъй като голяма част от парламентарните групи са резервирани, после хората на Пеевски ще кажат: "Само ние мислим за хората", каза тя

В парламента се разгаря нов политически спор за великденските добавки за пенсионерите, след като „ДПС – Ново начало“ на Делян Пеевски предложи депутатите да задължат правителството да изплати по 55 евро на 856 000 възрастни хора.

Председателят на парламентарната група на БСП доц. Наталия Киселова определи предложението като популистко и юридически неправилно. „Този въпрос не се урежда по този начин – със задължаване на правителството. Това е неправилен и до голяма степен популистки подход“, заяви тя в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Вчера депутатът от „ДПС- Ново начало“ Йордан Цонев обяви, че партията внася проект за изплащане на великденска надбавка за пенсионерите с пенсия под прага на бедността. Надбавката ще достигне до 856 000 души, а останалите пенсионери ще получат частична подкрепа.

По думите на Киселова проблемът с ниските доходи не засяга само възрастните хора. „Когато говорим за ниски доходи, темата не засяга само пенсионерите, а всички. Тежестта от липсата на бюджет не се понася само от тях“, подчерта тя. Според нея Народното събрание не трябва да се използва за предизборни и популистки цели.

Парламентът ще гледа удължаване на бюджета

Киселова припомни, че тази седмица депутатите трябва да разгледат закона за удължаване на бюджета, който ще действа до приемането на редовната финансова рамка за 2026 година. „Държавата не може да спре да функционира. Затова първо трябва да приемем удължителен закон“, обясни тя.

В интервюто си Киселова коментира и напрежението около промените в Изборния кодекс и отлагането на създаването на избирателен район „Чужбина“. Според нея решението за отлагане е било правилно. „Не знаем колко са избирателите в чужбина, а им дадохме условно четири мандата. Това може да доведе до свръхпредставителство за сметка на страната“, посочи тя. По думите ѝ този дебат ще продължи и в следващия парламент.

Влязох в политиката заради Конституцията

Народният представител от БСП призна, че една от основните ѝ каузи е била да възстанови предишното положение на Конституцията преди последните промени. „Положението, в което се намираме, е резултат от злоумишлената промяна на Конституцията от „сглобката““, заяви тя. Киселова добави, че е останала в политиката, за да се опита да поправи тази несправедливост и да покаже, че „един обикновен човек може достойно да бъде народен представител“.