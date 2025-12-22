Скандалът продължава: Три служителки в bTV бойкотират телевизията заради Цънцарова

Сутрешният блок на bTV започна без водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев. Цънцарова беше отстранена в петък след предаването, а Йочев излязал в предварително планиран коледен отпуск. В петък вечерта пред телевизията се събраха много журналисти и граждани на демонстрация в защита на водещата и на свободата на словото. Демонстрацията бе организирана от Асоциацията на европейските журналисти. Същата вечер водещият на „Панорама“ по БНТ Бойко Василев изказа подкрепа за Цънцарова. Че Йочев е в отпуска, съобщи тази сутрин водещият Росен Цветков, но не спомена изобщо Цънцарова. В 7.30 ч. бе пуснато нейно интервю със Соломон Паси на запис.

Журналистката от „Капитал“ Полина Паунова описа във „Фейсбук“ парадоксална случка от бТВ. Днес в сутрешния блок трябвало да се случи „коледно чудо“ – фризьорка и гримьорка да преобразят една от чистачките на телевизията. Но в петък след отстраняването на Цънцарова фризьорката и гримьорката съобщили, че са солидарни с водещата и няма да участват в сутрешния блок. Настанал смут как да кажат на чистачката. Но тя се обадила, че е солидарна с Мария и не желае да й се случи коледното чудо. „Това е хубава коледна история, всъщност. Намерили са се трима души, които със своите лични постъпки да подкрепят свободата на словото. Впрочем, тая история е и доста разобличаваща: гримьорката, фризьорката и чистачката в bTV са по-загрижени и по-солидарни отколкото пълнежа на нюзрума“, заключава Паунова.

По конкурентната Нова телевизия тази сутрин пиарката Диана Дамянова заяви, че кракът й няма да стъпи в bTV, докато не стане ясно какво и защо се е случило с Мария Цънцарова. Поведението на Дамянова е пълен абсурд, защото преди над 10 години именно тя като пиар на Валентин Златев предизвика уволнението на Георги Коритаров от сутреешния блок на Нова тв.

Мария Цънцарова за първи път коментира ситуацията в профила си във „Фейсбук“ : „Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: „Ще се видим в понеделник“. Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: „Мария е свалена от сутрешния блок“.

Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа – всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим „свалена от ефир“.