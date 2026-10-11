11.10.2026 | 10:02

„Слава на Бога, че съм жива и здрава“: Фалшива новина за смъртта на Деси Плевнелиева разтърси мрежата

В онлайн пространството съпругата на Росен Плевнелиев беше обявена за починала

Видеоклип, направен с помощта на изкуствен интелект, обяви Десислава Банова-Плевнелиева за мъртва. За фалшивата новина разказа очевидно живата Банова в ефира на Нова телевизия. „Слава на Бога, че съм жива и здрава. И това доживях – да прочета за последните ми мигове, за това, че съм си отишла от този свят. Меко казано беше шокиращо за мен и семейството ми”, каза телевизионната водеща и съпруга на президента Росен Плевнелиев. Тя първа попада на видеото, което е дълго близо 15 минути и разказва за живота ѝ. „Ако първа го беше видяла майка ми, представяте ли си какъв ужас щеше да преживее. Ами децата ми – синът ми, който е на 8 г. и вече борави с всички устройства, дъщеря ми, която е онлайн”, коментира тя. Десислава Банова – Плевнелиева апелира хората да са по-внимателни и да не се доверяват на непроверена информация. Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook

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