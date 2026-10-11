11.10.2026 | 21:01

Тръмп обяви, че има енергийно примирие между Русия и Украйна. Зеленски: Я, каква новина

Двете страни се съгласиха, не го нарушавайте, написа президентът в Трут соушъл

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно, предадоха световните агенции. Тръмп каза това в публикация в социалната си платформа Трут соушъл.

„Считано от този момент, има ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. Двете страни се съгласиха на това. Не го нарушавайте! Благодаря за вашето внимание по този въпрос“, заявява американският държавен глава.

Президентът на Украйна Воломир Зеленски обаче заяви в интервю за изданието „Аксиос“, че не е запознат с „енергийното примирие“ между Украйна и Русия, обявено от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. В същото време Зеленски отбеляза, че ако Москва се е съгласила на подобно споразумение, Киев ще го приеме.

„Обявеното прекратяване на огъня (по енергийна инфраструктура – бел. ред.) е новина за мен. Ако руснаците са съгласни на енергийно примирие, и Украйна е съгласна. Ако Тръмп е договорил това с (президента на Русия Владимир) Путин, моля, кажете ни кога влиза в сила примирието – ние сме готови и ще го приемем“, казва Зеленски пред „Аксиос“.

Все още няма потвърждение от Москва, уточни Ройтерс.

Вчера Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии и го разкритикува, че досега не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната. Освен това американският президент заяви, че украинците може би трябва да си изберат нов лидер.

Украйна няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва престане с атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура, заяви Зеленски днес, цитиран от украински медии и от Франс прес.