Слави държи в банка над 4.5 млн. евро

Интересни данни може да се открият в имуществените декларации на водачите на политически партии, подадени в Сметната палата.

Слави Трифонов, който оглавява ИТН, впечатлява с притежаваните от него акции, възлизащи на над 2 млн. евро. В огромната си част тази стойност принадлежи на акциите, емитирани от „Седем-осми“ АД, а останалите от „Алт Плеър“ АД и „Сет 666“ АД. В банкови сметки Трифонов държи 4 529 135 евро. Обявил е вземания за почти 300 000 евро, а има кеш 35 000 евро. Разполага с 3 автомобила – два мерцедеса, придобити през 2025 г., и джип Range Rover от 2024 г. От 2022 г. е собственик на къща с двор в София, има и апартамент с гараж в Плевен.

Той е подал декларация и като изпълнителен директор на „Седем-осми“ АД, в която е посочил 1 060 004 лв. брутен доход от дивидент за 2025 г., уточнява „Сега“.

Заместникът му в ИТН Тошко Йорданов, който доскоро беше депутат, декларира 10 имота, притежавани от съпругата му, включително апартаменти, гаражи и магазини. Тя притежава на 100% дружествата „Ди Ес Ти Медия“ ЕООД и „Си Би Ел Компания“ ЕООД. На негово име се водят автомобили „Фолксваген“ и „Тойота“, кредитни карти със задължения за около 5000 евро и 17 банкови сметки в различни валути.

Предимно задължения декларира Атанас Калчев – председател на партията „Движение Нашият народ“, която участва в предизборната коалиция на Румен Радев „Прогресивна България“. Той има ипотечен и потребителски кредит, договор за лизинг и кредитни карти – общо за над 200 000 лв. Разполага и с вземания – за около 190 000.

Друг участник в ПБ е „Социалдемократическа партия“ на Тодор Барболов, който стана депутат чрез листите на Радев. Той е собственик на дялове от 9 имота – къщи, парцели и складови помещения, както и на части от 20 ниви и ливади. В банката разполага с 80 670 евро. Участник е в дружествата „Барболови“ ООД и „Ти Ем Логистикс“ ООД.

Третата партия в ПБ е „Политическо движение Социалдемократи“, оглавявано от Елена Нонева, също депутат от ПБ. Тя притежава дялове от три апартамента в Стара Загора и части от четири ниви. Със съпруга ѝ делят собствеността върху пет автомобила, от които един – „Фолксваген Пасат“, е придобит през 2026 г. В банковата й сметка има 5994 евро.

Водачът на МЕЧ Радостин Василев посочва , че разполага със 150 000 евро налични средства и две банкови сметки – едната с 16 342 евро, а другата – с 11 173 лв. Партньорката му има още 20 000 лв. Василев декларира и 67 632 лв. дивидент.

Албена Пекова, която води учредената от Ивелин Михайлов партия „Величие“, е описала в декларацията си само дългове по шест потребителски кредита.