27.09.2026 | 19:31

Слави Трифонов атакува Лора Крумова: Защо защитаваш педофила-убиец Калушев и тези, които са му давали пари!?

„Все си мисля, че в крайна сметка си нормален човек и родител. Но кой знае, може пък да съм се заблудил“, ядосва се шоуменът и лидер на изчезналата партия ИТН

Гледах един нов сериал, американски. В една от сериите имаше допълнителна сюжетна линия.

Оказа се, че има педофил. Е, трима полицаи, единият от които беше баща на главната героиня, го затвориха в едно мазе и го заклаха. Чрез филмите американците показват най-вече емоционалното и моралното си отношение към проблемите. Сигурен съм, че един американец вижда по този начин разрешаването на проблема с педофила. Не съм запознат със законите им в това отношение, само ще ви припомня, че там има смъртно наказание и, второ, че американските филми са огледало на американската душа.

А при нас как е? От много години си задавам този въпрос, но мисля, че в България всеки трябва да отговаря сам за себе си.

Аз съм ясен! Това, което правя, за добро или за лошо, стига до много хора. От пет дена наблюдавам с любопитство какви са реакциите за това, че бутнах този позорен камък на Петрохан. Продължава да има хора, които по някакви причини продължават да оправдават, да оневиняват или да приемат факта, че съществува такъв индивид като педофила-убиец Калушев.

Днес Лора Крумова продължаваше да се чуди в нейното предаване как е възможно да има брифинг и пресконференция за случая „Петрохан“, без да има нова информация.

Еми няма, бе, Лора. Няма нова информация. Информацията е такава, каквато е. Тя определя убиец-педофил, убито дете и убит млад човек, политическа намеса и протекция, политическо финансиране и, колкото и да си очаквала да се появи мексиканската или марсианската мафия… тях ги няма! Няма ги, бе. Няма нещо, с което да оневиним Калушев, Терзиев, Безуханова, Сандов, Денков и Гюров, който прикриваше цялата тази работа. Няма оневиняващи обстоятелства. И не го казвам аз, а институциите, отговорни за това. А те го казват въз основа на 150 експертизи.

Как не разбираш, че не е нормално да говориш по този начин, да оневиняваш педофил-убиец и политиците и хората, които са му давали пари? Все си мисля, че в крайна сметка си нормален човек и родител. Но кой знае, може пък да съм се заблудил.

Вижте сега, един камък лесно се бута. Но много по-трудно е да бутнеш камъка в душите на хората, които неясно по какви причини оправдават подобни безумия.

Докато пиша това, накарах ChatGPT да ми даде информация за присъдите над педофили в САЩ. И ChatGPT ми каза, че в щата Луизиана педофилите ги кастрират химически. По закон!