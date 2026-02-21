Слави Трифонов пусна сигнал в прокуратурата срещу новия МВР-шеф заради „Петрохан“

Партията на Слави Трифонов ИТН пусна сигнал в прокуратурата срещу новия вътрешен министър заради случая „Петрохан“. Това се случи само часове след като Емил Дечев пое поста на служебен МВР-шеф. Хората от партията на Слави Трифонов дори не са имали търпение да внесат сигнала и са го направили в иначе почивния съботен ден.

„Днес, 21.02.2026 г., народните представители на ИТН – Тошко Йорданов и Александър Рашев депозираха сигнал пред Софийска градска прокуратура за извършване на проверка относно това има ли натиск от служебния министър на вътрешните работи – Емил Дечев, за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на “случая Петрохан”, пишат от партията в официално съобщение.

Според депутатите от партия ИТН, наричана иронично „Има такова начало“, проверката била наложителна поради изтеклата публична информация в медийното пространство, че Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по “случая Петрохан”.

Часове по-рано стана ясно, че служебният вътрешен министър Емил Дечев действително ще иска да бъде освободен главният секретар на МВР Мирослав Рашков. Мотивите му ще са ясни в понеделник, когато е заседанието на Министерския съвет, който трябва да реши да предложи на президента смяната. За да бъде завършена процедурата, е нужен и президентски указ.

В същото време МВР категорично отрече да е искана оставка на хората, ангажирани с разследването на случая „Петрохан“. Вътрешното министерство излезе дори с официално съобщение в петък вечер. В него бе записано, че „още в първото си изявление след встъпването в длъжност министър Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите „Петрохан“ и „Околчица“. На следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия. В този смисъл, твърденията за искане на „оставки“ на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината“.

Това не е първият случай, в който ИТН пуска подобен сигнал. През февруари 2024 г. пак Тошко Йорданов подаде сигнал срещу бившия премиер и бивш лидер на ПП Кирил Петков, както и срещу депутата и настоящ съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов. Въпросният сигнал отново беше за натиск и отново беше работен от Софийска градска прокуратура. Според сигнала на Тошко Йорданов, Петков и Божанов оказвали натиск на тогавашния министър на електронното управление Александър Йоловски за обществени поръчки. Прокуратурата се задейства моментално, Петков и Божанов станаха бързо обвиняеми, а след година се превърнаха и в подсъдими по това дело. Обвинителният акт по него е в Софийски градски съд, но то още не е тръгнало по същество. Заседание бе насрочено за декември м.г., но на него и по искане на прокуратурата съдията по делото си направи отвод, защото е бил зам.министър на правосъдието в правителството на Кирил Петков. Този съдия беше Емил Дечев, който сега е служебен вътрешен министър.

Иван Христанов разпореди проверка по случая „Петрохан“ и в земеделското министерство

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов заяви по Дарик радио, че се надява и вярва новият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев да „хвърли повече светлина върху случая“ „Петрохан – Околчица“.

„Защото, казвам го като човек, който вече като граждански активист през онзи период следеше нещата – да, наистина ситуацията беше прекалено объркваща и прекалено противоречиви сигнали и данни получавахме“, коментира Христанов.

Той съобщи, че още в първия си ден като министър е разпоредил пълна проверка по отношение на ангажиментите на Министерството на земеделието и храните по случая, по-специално във връзка с разпореждането с държавния горски фонд и държавните земи. По думите му в началото на следващата седмица ще бъде изготвена пълна преписка с информация „каква земя сме давали, защо сме я давали, какви актове сме съставили и какви предписания има“.

Целта е, по думите му, министерството да подпомогне колегите от МВР за изграждането на „360-градусова картина“ по случая, така че обществото да получава адекватна и цялостна информация, а не „фрагментирана, разпокъсана и до голяма степен неясна“.