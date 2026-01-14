14.01.2026 | 15:20

Слави Трифонов сравни протеста на ПП-ДБ с виц за цигани

Трудно разбирал за какво точно протестират

Лидерът на “Има такъв народ” Слави Трифонов отново коментира политическите събития с пост в социалните мрежи, в който заяви, че не разбира защо ПП-ДБ протестират непрекъснато.

“Аз не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират. По принцип е хубаво човек да протестира, защото това показва, че е свободен, но трябва да има смисъл – в случая основателна причина. Ако гледам от позицията на ПП-ДБ, няма правителство, тоест правителството падна, ще има избори след два месеца. ПП-ДБ твърдят, че ще имат 121 депутата в следващия парламент – ами значи всичко им е наред”, каза в поста си лидерът на ИТН.

По думите му, ако ПП-ДБ наистина съберат 121 народни представители в следващия парламент, те ще могат да направят каквито искат законови промени.

“Тогава защо протестират? Или те по-скоро приличат на братята роми в онзи виц, в който те се изправили пред парламента и започнали да скандират: “Искаме, искаме, искаме“, а председателят на парламента излязъл пред събралите се хора и казал: “Добре, кажете какво искате.“ А единият от братята роми казал: “К’вото дадеш бе, бате”, завърши Трифонов.