16.10.2026 | 16:37

След “Евровизия“ DARA тръгва по пътя към “Грами“

Изпълнителката кандидатства и за „Най-добър нов изпълнител“

Песента, с която България спечели „Евровизия 2026“, е предложена за разглеждане в три категории на най-престижните музикални награди в света, а изпълнителката ѝ кандидатства и за „Най-добър нов изпълнител“.

Българската певица DARA продължава международния си възход след победата на „Евровизия 2026“. Песента ѝ „Bangaranga“ е подадена за разглеждане в три категории на наградите „Грами“ през 2027 г., а самата изпълнителка е сред претендентите за четвърто отличие, съобщава The Grammy Guru, цитиран от Eurovisionfun и БГНЕС. Информацията е потвърдена и пред NOVA от източници от екипа на певицата.

„Bangaranga“ кандидатства в категориите „Запис на годината“ (Record of the Year), „Песен на годината“ (Song of the Year) и „Най-добро поп солово изпълнение“ (Best Pop Solo Performance). DARA, чието истинско име е Дарина Йотова, е предложена и за наградата „Най-добър нов изпълнител“ (Best New Artist).

Подаването на кандидатура е първата стъпка към евентуална номинация, но все още не означава, че певицата е сред официалните номинирани.

В момента тече първият кръг на гласуването на членовете на Американската звукозаписна академия, който започна на 12 октомври и ще приключи на 22 октомври. Официалните номинации ще бъдат обявени на 16 ноември 2026 г., а 69-ата церемония по връчването на наградите „Грами“ ще се състои на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис.

След триумфа си на „Евровизия 2026“ във Виена „Bangaranga“ продължава да се радва на международен успех. Песента достигна 90-о място в класацията Billboard Global 200, която отчита продажбите и стрийминг активността на музикалния пазар в над 200 държави и територии. Междувременно парчето надхвърли 60 милиона слушания в Spotify.

Победата на DARA на 70-ото издание на европейския песенен конкурс донесе на България първото място за първи път в историята на участието ѝ. Успехът постави и рекорд за най-голяма разлика в точките между победителя и класирания на второ място в историята на „Евровизия“.

Зад „Bangaranga“ стои международен екип от автори и продуценти. Сред създателите на песента са гръцкият композитор и продуцент Димитрис Контопулос, румънският продуцент и композитор Кристиан Тарчеа, известен като Monoir, норвежката авторка на песни Ан Юдит Стоке Вик и самата DARA, която участва и в написването на текста.

Българската следа в историята на „Грами“

България вече има своето място в историята на най-престижните музикални отличия.

През 1990 г. хорът „Мистерията на българските гласове“ печели награда „Грами“ за албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume 2 в категорията за най-добър традиционен фолклорен запис.

Същата година българската рок група ФСБ е сред отличените за работата си по аранжимента и продукцията на латиноамериканската песен „Cielito Lindo“.

През 2022 г. българската композиторка Пенка Кунева също става част от историята на наградите чрез участието си в отличения албум Women Warriors: The Voices of Change, посветен на жените и техните истории.

Сега DARA има възможност да добави нова страница към българското присъствие на световната музикална сцена.

Категориите, в които кандидатства „Bangaranga“, са сред най-оспорваните на наградите „Грами“. „Запис на годината“ отличава цялостното звучене и реализацията на музикалния запис, докато „Песен на годината“ е признание преди всичко за авторите на музиката и текста.

Дали „Bangaranga“ ще успее да се пребори за място сред официалните номинации, ще стане ясно на 16 ноември. Но още сега песента, донесла първата победа на България на „Евровизия“, продължава пътя си към една от най-престижните сцени на световната музика.