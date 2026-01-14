14.01.2026 | 12:58

След лупинга на ИТН в парламента: Слави е политически роб на Борисов и Пеевски

Опозицията бясна на Трифонов заради НСО

На днешното заседание на парламента депутатите първо свалиха, а после върнаха отново охраната на Делян Пеевски от НСО. При първото гласуване всички партии, освен ГЕРБ, ДПС – Ново начало и част от БСП, подкрепиха свалянето на охраната. При прегласуването обаче от „Има такъв народ“ промениха вота си и промените в закона за НСО не бяха приети.

Останалите партии обвиниха ИТН, че са се поддали на натиск от страна на Пеевски по време на двете почивки между гласуванията.

Ето коментара на бившия премиер Кирил Петков:

„Когато са те купили и просто нямаш свободен избор, предпочиташ да дадеш милиони за охраната на Пеевски и Борисов с НСО, вместо с тези пари да построиш детска градина или болница.

Срам за ИТН – с това те заслужават никога повече да не влизат в парламента. Да загубиш не само достойнството си, но и свободната си воля, е низост, от която изпитвам истинско отвращение. Наистина безгръбначно поведение на политически роби.“

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев написа:

„Току-що ИТН и депутат от БСП клекнаха на Пеевски и запазиха охраната му, както и тази на Борисов. Протестът постигна оставка на мутрите, но те започнаха да се прегрупират. След като си запазиха охраната, сега ще премахнат и машинното гласуване, за да си купят изборите и си гарантират мнозинство за следващия парламент.

Имаме си работа с престъпници, политически измамници и съвсем истинска мафия, която няма никакво желание да напуска властта. Ще драпат до последно. А битката вече не е нито за депутатската охрана, нито за машинното гласуване. Битката е една и тя е за България! Довечера всички пред парламента в 18 часа.“