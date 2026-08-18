18.08.2026 | 10:00
След махането на лева от етикетите: КЗП плаши с глоби до 100 000 евро за надути цени
Проверяват 140 обекта и около 1100 поскъпнали продукта, под особено наблюдение са аптеките и хранителните добавки

КЗП засилва проверките за необосновано поскъпване, като санкциите вече достигат от 10 000 до 100 000 евро за търговски обект. Фокусът на контрола е насочен към хранителните и лекарствените продукти, съобщи изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

В началото на седмицата инспекторите са започнали проверки в 140 търговски обекта. Те обследват около 1100 продукта, при които е отчетено увеличение на цените. Особено внимание се отделя на лекарствата, хранителните добавки и останалите стоки, продавани в аптечната мрежа.

КЗП наблюдава повишения при определени лекарствени продукти и хранителни добавки. В някои случаи увеличението е отчетено само в една търговска мрежа, което кара комисията да проверява дали зад промяната стоят обективни икономически фактори или злоупотребно поведение.

Комисията не определя колко трябва да струва дадена стока или услуга и не санкционира търговец единствено защото цената е висока. Проверяващите се намесват, когато има увеличение, за което бизнесът не успее да представи икономическа обосновка. Всеки конкретен случай се разглежда според факторите, които влияят върху цената.

КЗП и НАП са извършили общо около 40 500 проверки във връзка с прехода към еврото. Около 15 000 от тях са проведени от Комисията за защита на потребителите. Сред засечените нарушения са неправилно етикетиране, липса на необходима информация за клиентите и необосновано увеличение на цените.

След отпадането на двойното обозначаване на цените правомощията на КЗП срещу необоснованото поскъпване са разширени. Санкцията вече е между 10 000 и 100 000 евро за отделен търговски обект. Ако проверката открие голям брой продукти с необосновано увеличени цени, общият размер на санкциите може да стане значително по-висок.

При предишния режим глобите за необосновано поскъпване в повечето случаи са били около минималния размер от приблизително 2600 евро, а при проблеми с етикетирането са достигали между 300 и 500 евро.

Контролът продължава и по Черноморието. КЗП проверява хотели, ресторанти, магазини и детски развлекателни съоръжения. Няколко обекта с батути, пързалки и надуваеми съоръжения са били временно затворени заради нарушения на изискванията за безопасност, след което са възобновили работа след отстраняването им.

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