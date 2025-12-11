11.12.2025 | 17:16

След оставката на кабинета „Желязков“: Какви са вариантите на Румен Радев за служебен премиер

Председателят на Народното събрание - тази възможност традиционно стои в началото

През последните седмици, дори „в обръщение към нацията“, държавният глава призова за предсрочни парламентарни избори. Тонът му е ясен , че според него политическата стабилност е разколебана, а управлението е „бламирано“. След очакваната оставка на правителството, която трябва да бъде гласувана в Народното събрание, процесът се мести в сградата на президентската институция, където започват конституционните процедури.

На този етап за служебен премиер няма официални коментари от президента, но процедурата е ясна: ако трите мандата за съставяне на кабинет бъдат провалени, Румен Радев трябва да избере фигура, която да ръководи поредното служебно правителство. Въпросът е кой влиза в краткия списък и доколко този избор може да се превърне в политически сигнал към обществото.

Списъкът със законови възможности включва няколко категории фигури:

Председателят на Народното събрание – тази възможност традиционно стои в началото. Името на Рая Назарян, която съвсем наскоро отново пое поста, също се споменава като потенциален избор.

Управителят и подуправителите на БНБ -техният профил е институционално неутрален, което често ги прави предпочитани при периоди на политическо напрежение.

Омбудсманът и неговият заместник – фигури с обществено доверие, които могат да гарантират балансиран преход към избори.

Председателят и зам.-председателите на Сметната палата – експертни и независими по закон, те са сред безопасните варианти за краткосрочна управленска стабилност.

В политическите среди се обсъжда и по-широк контекст: дали Радев ще избере по-познато лице, или ще заложи на нова фигура, която да се възприеме като опит за рестарт. Подобен избор често изпраща политически сигнал – за диалогичност, за дистанция или за контрол над процесите до следващите избори.

Предстои решаващ момент: ако парламентът не успее да състави кабинет, списъкът с възможни служебни премиери ще се превърне в център на политическия дебат. А България отново ще влезе в режим, в който президентската институция определя дневния ред.