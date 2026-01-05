Смъртоносен дрифт край Велико Търново! Млад мъж загина, четирима са ранени

Млад мъж загина, а четирима са ранени при зверска катастрофа между три автомобила в местността Дълга лъка във Велико Търново. Потърпевшите са на възраст между 18 и 23 години и са от село Присово и Велико Търново.

Произшествието е станало на 5 януари в 00:27 часа. В злополучната нощ в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РЦ-112 и незабавно бил вдигнат на крак екип от пожарната.

На местопроизшествието пристигнали полиция и линейки. Наложило се четирима огнеборци да режат смазаните ламарини на помлените леки автомобили „Фолксваген Голф“ , „Опел Корса“ и „Сеат Ибиса“, за да извадят ранените и тялото на починалия, който е бил пътник.

Убитият и пострадалите са били в единия от трите автомобила. Двама от ранените са настанени в отделението по ортопедия, а другите двама в хирургичното отделение на областната болница.

Пътният участък бил затворен за движение в продължение на три часа. На местопроизшествието са извършени огледи. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура във Велико Търново, предаде „Борба“.

Причините за катастрофата се изясняват. Според първоначалните данни трите автомобила са се сблъскали при организиран в района същата вечер дрифт.