Смях! Водачи на листи на “Възраждане“ и БСП искат задължителна казарма, ама не са ходили

Според Ангел Георгиев и Николай Цонков с ходене в казарма "се изграждат характери"

В понеделник вечерта двама водачи на листи с кандидат-депутати – Ангел Георгиев от „Възраждане“ и Николай Цонков от „БСП-Обединена левица“. се изправиха един срещу друг в куриозен предизборен дебат по bTV.

Темата на дебата в предаването „Лице в лице“ бе външна политика и национална сигурност. И двамата се обединиха в това, че трябва да бъдат премахнати санкциите срещу Русия. Ангел Георгиев разкритикува Николай Цонков, че в парламента БСП не са подкрепили такова предложение от страна на „Възраждане“ и ги обвини, че не са последователни.

„Повтаряте нашите тези за мост между Изтока и Запада“, каза Ангел Георгиев, след което Николай Цонков заяви, че БСП „ще бъде мост между Изтока и Запада“.

Двамата кандидат-депутати също така се обединиха около тезата, че трябва да има наборна военна служба в България. На въпрос от Цветанка Ризова обаче дали са ходили в казармата – и двамата отговориха отрицателно.

Личното ми мнение е, че трябва да се върна, защото кадровият дефицит в българската армия е изключително голям. Един от начините да решим проблема с дефицита в българската армия, е точно чрез връщане на наборната служба“, каза водачът на листа на БСП.

„Точно тогава беше последният набор, който приключи. Не, защото бях точно на ръба“, оправда се Цонков на въпрос от Ризова дали е ходил в казармата. „Едно от нещата, които мъжете трябва да правят, е да бъдат мъже. Това минава точно и да бъдат в армията – 6-7 месеца е съвсем нормален, разумен срок. (…) Аз не съм ходил, защото съм твърде млад. Такава е била държавната политика, не е зависило от мен, ако ме бяха пратили – щях да отида“, каза на свой ред Ангел Георгиев. По думите му с ходене в казарма „се изграждат характери“.