Снахата на пиара Алгафари разределя милиони за иновации

Съпругата, тати и аз: Всички на държавна хранилка

Почти цялото семейство на пиара Нидал Алфагари е увиснало на врата на държавата. След като уреди сина си Николай за депутат от ГЕРБ, сега става ясно, че на държавна служба е и снахата на политическия „анализатор“ Едислава Бедуян.

Депутатската съпруга е експерт в дирекция „Политики и анализи“ в Министерство на иновациите и растежа от края на 2022 г., показа проверка на МИГNews.info. Преди да сключат граждански брак през декември 2024 г. Едислава и народният представител живеят на семейни начала.

Младата жена с хуманитарно образоваие от Пловдивския университет е и член на междуведомствения Комитет за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 – 2027 г. Тази група, съставена от избрани представители на министрества, разпределя десетки милиони пари от Европейския съюз. Бедуян – Алгафари има рещаваш глас при вземането на решение кой проект да бъде одобрен за европейско финансиране и кой не.

Над 10 години Нидал Алгафари се изявява като платена „говореща глава“ на ГЕРБ. Той е част от организирана група, която прави медийна пропаганда на партията на Бойко Борисов. След няколко зрелищни гафа, от тази година Алгафари – старши е на пълната издръжка на председателя на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Връзката им бе доказана снимки от парламента запечатали излизането на пиара от прословутия кабинет 222А.