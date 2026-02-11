11.02.2026 | 10:59

СНИМКА от стая, оцеляла от пожара в хижа “Петрохан”, разкрива потресаващи тайни от интимния живот на Калушев

В имота е открита множество религиозна литература, проповядваща тантрични и сексуални ритуали, както и скулптори изобразяващи мъжки полови органи

Зловещата трагедия в „Петрохан“ и последвалите три смъртни случая продължават да провокират много въпроси. В същото време се появяват и детайли от мистериозната хижа. Сега се появи и снимка от стаята, оцеляла след пожара.

В имота е открита множество религиозна литература, проповядваща тантрични и сексуални ритуали, както и скулптори изобразяващи мъжки полови органи. По-рано бе съобщено за млад мъж, който твърди, че е имал интимни отношения с Ивайло Калушев, с когото се запознава когато е още дете.

Валери разяснява, че когато е на около 15 годишна възраст, започва и „обучението“ му. Като част от преподаването включва и интимната близост на ученика с „гурото“. „Аз съм имал сексуална връзка само с Калушев, но същата беше доста дискретна. В комуната сексът не беше основното нещо, като не си спомням да съм виждал някои от останалите да правят секс“, разкрива още мъжът.

„Калушев беше гуруто и беше в основата на създадената секта. От друга страна, за пред външни хора организацията и йерархията умело се прикриваха – говорим за гмуркачи, пещерняци… Калушев беше доста добър манипулатор, поради което привличаше хора за сектата, като винаги го правеше с финес, имаше харизма. Винаги говори много добре, възпитано, обмисля думите си, като преценява човека отсреща.

В същото време беше въвеждана дисциплина в организацията. Лично аз съм доволен от престоя и познанството си с Калушев и компания, тъй като бях поел по лош път, и благодарение на тези хора станах нормален човек…“ Това заявява 31-годишният Валери, бивш ученик на „Лама Ивайло“, в показанията си пред разследващите смъртта на шестимата мъже, обитавали хижа „Петрохан“.