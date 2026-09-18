18.09.2026 | 17:17

Собственикът на Левски сменя името си

Първото е представлявано от Атанас Бостанджиев, Фелипе Берлингер и Първолета Щерева, а второто – от Фелипе Берлингер и Матю Чери

Прекият собственик на Левски – “София Кепитъл”, съвсем скоро ще е с ново име. До няколко дни дружеството ще се казва “София Ентърпрайсис”.

За целта в началото на месеца собствениците на сините са провели извънредно общо събрание в Лондон, на което са взели и решението. На него са присъствали и двамата акционери на “София Кепитъл” – “Джемкорп Съб Холдингс” и “Джемкорп Емплоймънт Сървисис”.

Първото е представлявано от Атанас Бостанджиев, Фелипе Берлингер и Първолета Щерева, а второто – от Фелипе Берлингер и Матю Чери.

Все още няма яснота защо собствениците на Левски прибягват до промяната, като възможните причини са доста – корпоративно преструктуриране, маркетингови и много други.