19.02.2026 | 16:22

София Андреева обяви, че в хижата има тунел към Северна България, подозира, че МВР сега го зазиждат

Възможно вместо да са се самоубили, тримата в "Петрохан" да са били изненадани в гръб

Подземен тунел свързвал Хижа „Петрохан“ със Северна България, твърди основната дарителка на сектата на Иво Калушев – София Андреева. Според нея е възможно вместо да са се самоубили, тримата в хижата да са били изненадани в гръб.

„Току-що се сетих нещо, което в голямата трагедия забравих. Сред толкова хули и помия, не мога да си събера мислите. Полицията обяви своята официална версия. Въпреки това продължава да варди хижата. Защо? Нали всичко е ясно? Според мен все още изследват подземния тунел от хижата, който води към Северна България“, разсъждава Андреева.

Тя обяснява, че хижата е построена през 80-те години на миналия век. Тунелът също бил построен тогава.

„Първоначално хижата е използвана като тренировъчен лагер към разни организации. Доколкото ми е известно, той започва от крилото, което някога е горяло. Защо не се разглежда версията, че оттам е имало проникване и са ги изненадали в гръб? Какво прави МВР там? Изследват тунела или го зазиждат“, пита Андреева, от чиито думи става ясно, че тя лично не е влизала вътре.

„Защо, наред със статуетките в сексуални пози, не ни показаха и тази малка тайна? Полицията продължава да блокира достъпа до хижата. Нали приключи следствието. Защо продължават да стоят там? Абсолютно бях изключила за този тунел, имайки предвид шока, който изживявам от цялата мерзост. Тунелът обяснява много странни неща, как тия мъжаги се оставиха да ги убият. Обяснява защо полицията продължава да варди, при положение, че случаят е приключен“, пише още София Андреева.