Срам за БСП: След среща с Пеевски, Зафиров се опъна на Борисов

Първи признак за разлом в управляващата коалиция заради намерението да бъде изтеглен проектобюджетът се появи тази вечер. От „БСП-Обединена левица“ предупредиха, че ако нямат възможност да осъществят социалните политики, заложе

Това е обща позиция на Изпълнителното бюро на БСП и коалиционния съвет, управляващ формата „Обединена левица“, която беше обявена от лидера на червената партия Атанас Зафиров на брифинг в централата на „Позитано“ 20.

Решението да се отложи процедурата по приемането на бюджета беше взето тази сутрин от Съвета за съвместно управление, в който участват представители на управляващите, включително на „БСП-Обединена левица“. Според Зафиров обаче това решение „поставя под сериозен риск всички социални политики, заложени в проектобюджета“.

„Пълното оттегляне на бюджета за 2026 г. би означавало, че няма да има увеличение на заплати, майчинство, пенсии, средства за младите лекари, финансиране на общините и всички социални придобивки, за които се договорихме“, изтъкна той. И предупреди също, че съществува реална заплаха да влезем в следващата година със стария бюджет.

От „Позитано“ 20 казаха, че ще участват в предстоящите преговори с работодателските организации и синдикатите, но „категорично ще защитаваме социалните политики, които са залегнали в бюджета“. „Това е нашата червена линия“, предупреди Зафиров.

Социалните придобивки в този бюджет не са много. Социалният министър Борислав Гуцанов беше от хората, които защитаваха законовото ниво на минималната заплата от 620,20 евро (по формулата в Кодекса на труда), когато имаше намерение тя да е само 605 евро. Очевидна отстъпка към БСП беше и увеличението на втората година на майчинството, което в първоначалния вариант на бюджета на държавното обществено осигуряване беше замразено на старото си ниво от 780 лв. Понеже други добри новини в социалния бюджет няма, Гуцанов изтъкваше като постижение и запазването на швейцарското правило в пълния му вид, като това се очаква да даде между 7 и 8% увеличение на пенсиите от 1 юли.

БСП имаха големи планове за младите семейства и децата – да се дават по 300 лв. за ученик за всички класове до осми клас и да се увеличат парите за първо, второ и трето дете, но тези искания не влязоха в бюджета. Там всички семейни помощи са замразени.

Срещу позицията на „Позитано“ 20 критично се изказа във Фейсбук Крум Зарков – бившият правен секретар на президента, който е член на БСП: