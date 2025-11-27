Срам за БСП: След среща с Пеевски, Зафиров се опъна на Борисов

Първи признак за разлом в управляващата коалиция заради намерението да бъде изтеглен проектобюджетът се появи тази вечер. От „БСП-Обединена левица“ предупредиха, че ако нямат възможност да осъществят социалните политики, заложе
Това е обща позиция на Изпълнителното бюро на БСП и коалиционния съвет, управляващ формата „Обединена левица“, която беше обявена от лидера на червената партия Атанас Зафиров на брифинг в централата на „Позитано“ 20.
Решението да се отложи процедурата по приемането на бюджета беше взето тази сутрин от Съвета за съвместно управление, в който участват представители на управляващите, включително на „БСП-Обединена левица“. Според Зафиров обаче това решение „поставя под сериозен риск всички социални политики, заложени в проектобюджета“.
„Пълното оттегляне на бюджета за 2026 г. би означавало, че няма да има увеличение на заплати, майчинство, пенсии, средства за младите лекари, финансиране на общините и всички социални придобивки, за които се договорихме“, изтъкна той. И предупреди също, че съществува реална заплаха да влезем в следващата година със стария бюджет.
От „Позитано“ 20 казаха, че ще участват в предстоящите преговори с работодателските организации и синдикатите, но „категорично ще защитаваме социалните политики, които са залегнали в бюджета“. „Това е нашата червена линия“, предупреди Зафиров.
Социалните придобивки в този бюджет не са много. Социалният министър Борислав Гуцанов беше от хората, които защитаваха законовото ниво на минималната заплата от 620,20 евро (по формулата в Кодекса на труда), когато имаше намерение тя да е само 605 евро. Очевидна отстъпка към БСП беше и увеличението на втората година на майчинството, което в първоначалния вариант на бюджета на държавното обществено осигуряване беше замразено на старото си ниво от 780 лв. Понеже други добри новини в социалния бюджет няма, Гуцанов изтъкваше като постижение и запазването на швейцарското правило в пълния му вид, като това се очаква да даде между 7 и 8% увеличение на пенсиите от 1 юли.
БСП имаха големи планове за младите семейства и децата – да се дават по 300 лв. за ученик за всички класове до осми клас и да се увеличат парите за първо, второ и трето дете, но тези искания не влязоха в бюджета. Там всички семейни помощи са замразени.
Срещу позицията на „Позитано“ 20 критично се изказа във Фейсбук Крум Зарков – бившият правен секретар на президента, който е член на БСП:
„След като по-рано през деня бе заснет да влиза в кабинета на Делян Пеевски, Атанас Зафиров се опъна на Борисов по повод “оттеглянето” на бюджета.
Изглежда сякаш БСП е безскрупулно употребявана в някакво надлъгване между двамата главатари на мнозинството.
Зафиров и Изпълнителното бюро явно не разбират, че вчерашният протест е едва началото и че бюджетът е само поводът за недоволство. По-дълбоката причина е, че мнозинството свободни българи не приемат – за разлика от тях! – Делян Пеевски да ги управлява.
Като член на партията изразявам искреното си възмущение от подчиненото поведение на ръководството на БСП.
Ще подкрепя всяко усилие на българските граждани да защитят правовия ред в страната и всяка инициатива на българските социалисти да освободят партията си.“
