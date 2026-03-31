31.03.2026 | 15:05

Стефан Янев нападна коалицията на Румен Радев: Дали няма да заменим една олигархия с друга?

Бившият служебен премиер коментира политическата криза, рисковете за икономиката и евентуалното участие на нова президентска формация в изборите

Бившият служебен премиер и бивш министър на отбраната Стефан Янев отправи критичен коментар към евентуален политически проект, свързван с президента Румен Радев, като постави въпроса дали в България не се върви към подмяна, а не към промяна. Темата беше засегната в телевизионно интервю „Денят на живо“ по Нова нюз, в което Янев говори както за вътрешнополитическата обстановка, така и за международните рискове пред страната.

Янев е заявил по повод евентуалната формация на Румен Радев и участието в изборите, че не вижда признаци за промяна в начина, по който се организира политическият процес у нас. „По-скоро ще видим още от същото. Чуваме само заявления, действия не виждаме. Важният въпрос е дали няма да заменим една олигархия с друга“, заяви Стефан Янев.

Темата за изборите и политическата подмяна идва на фона на продължаващото напрежение около ролята на служебната власт. Според NOVA Янев е критикувал и практиката служебни кабинети да поемат ангажименти с по-силен международен и политически знак. Той е заявил, че според него служебната власт няма право на знакови посещения и не бива да се заема със сериозни ангажименти в международната политика, съобщи NOVA.

В изказването си Янев е коментира и актуалната международна среда. По думите му рисковете за България от конфликтите в Украйна и Близкия изток не са пряко военни, а имат по-широк геополитически, икономически и социален характер. Бившият служебен премиер е засегнал и темата за държавните финанси.

Според него страната е влязла в спирала на теглене на нови заеми, а бъдещото управление ще бъде поставено пред тежки решения за бюджета и данъчната политика. Този акцент поставя думите му и в по-широк контекст – не само като политическа реплика към Румен Радев, а и като предупреждение за управленския модел, който се задава след изборите.