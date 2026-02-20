20.02.2026 | 10:22

Вицепремиерът Цицелков подаде оставка

Аз съм просто удобна мишена, истинската цел е кабинета и основната му мисия – честни избори, категоричен е той

Изглежда, че моята личност в този момент моята личност носи негативи, чисто медийно. Депозирам оставката си, за да може фокусът да е върху изборите и политическите програми, а не върху частната ми личност. Това обяви вицепремиерът на Андрей Гюров Стоил Цицелков на брифинг в МС минути след като в профила си във фейсбук беше написал, че остава на поста си, а администрацията на служебната власт публикува снимка с целия й състав, включително него. Цицелков подава оставката си едновременно, както уточни, пред Андрей Гюров, но и пред президента Илияна Йотова. Тя, от своя страна, още рано тази сутрин декларира готовност веднага да разпише указ за потвърждението на такава оставка и смяна в състава на МС. „Целта ни е тези, които ни управляват да са тези, за които сме гласували. Опазването на вота е кауза номер 1 за мен, исках да работя за нормални избори – такива, които не се дописват с една ръка след вота. Разговарях с премиера Гюров, не беше лесен разговорът. Получих огромна подкрепа от екипа. Но си тръгвам“, каза той.

По – рано днес той отговори на атаките на ГЕРБ и ДПС:

От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние.

Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент.

Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора.

Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест.

Честните избори са по-важни от всеки един човек. Опазването на честния вот е моя кауза номер едно. Защитавам я по целия свят и ще продължа да работя за нормални избори в България, такива, които зачитат всеки глас, не се дописват и не превръщат стотици хиляди бюлетини в невалидни.

Разховарях с премиера Андрей Гюров, за да намерим правилния начин да защитим тази кауза, така че всички да са сигурни в честността на вота.

А с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда.

Медийната атака срещу вицепремиера е дирижирана от пиарката на ГЕРБ Севделина Арнаудова. Текстовете за Стоил Цицелков са пуснати от нея до определени сайтове, за които е известно, че са финансирани от Бойко Борисов и Делян Пеевски. Арнаудова координира и парламентарната атака срещу служебното правителство от депутати на ИТН и „Възраждане“.