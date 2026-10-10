10.10.2026 | 10:06

Студен вятър прекъсва октомврийското лято: Идват валежи, вятър и сняг

След почти летни 30 градуса температурите се сриват до 10-15, а по Черноморието се очакват силни пориви и високи вълни

Почти летните 30 градуса в началото на октомври са към края си. След още един топъл уикенд България влиза в рязко по-хладен, влажен и ветровит период, като още в понеделник максималните температури ще се сринат с повече от 10 градуса на места. Във вторник и сряда валежите ще обхванат голяма част от страната, а високо в планините дъждът ще премине в сняг.

В събота времето все още ще напомня за късно лято. Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, а по-съществени увеличения на облачността се очакват в Западна България. Там на отделни места са възможни кратки превалявания и гръмотевици, докато в източната половина валежи почти не се очакват. Дневните температури ще останат необичайно високи за сезона – между 25 и 30 градуса.

В неделя промяната ще започне от запад. По Черноморието и в Източна България денят ще започне с повече слънце, но около обяд над западните райони ще се развива облачност и ще има валежи, на места временно по-интензивни и с гръмотевици. До вечерта фронтът ще достига и централните части на страната. Максималните температури ще останат предимно между 25 и 30 градуса, но в районите с дъжд ще бъдат по-ниски.

Истинският обрат ще се усети през нощта срещу понеделник и в началото на новата седмица. Бавен студен атмосферен фронт ще премине през страната, северният и северозападният вятър ще се усили, а дневните стойности ще паднат първо до около 16 – 21 градуса. В следващите дни на места максималните температури ще останат едва между 10 и 15 градуса.

Синоптикът проф. Анастасия Стойчева предупреди, че във вторник и сряда има висока вероятност за значителни валежи. Според актуалните сценарии в отделни райони сумарните количества могат да достигнат между 50 и 100 литра на квадратен метър. Най-внимателно ще трябва да се следят Централна и Източна България, където при бавното придвижване на атмосферния фронт валежите могат да се задържат по-дълго.

Планините ще покажат и първите по-сериозни признаци на зима. С понижението на температурите над приблизително 1500 метра дъждът ще преминава в сняг. По високите части на Рила, Пирин и Стара планина се очаква снеговалеж, а по най-високите върхове е възможно и натрупване на снежна покривка. С по-нататъшното застудяване през месеца синоптиците не изключват и първите заледявания по високопланинските пътища.

За Бургас и Южното Черноморие по-важният риск ще бъде комбинацията от валежи и усилване на вятъра. При нахлуването на по-хладния въздух северните пориви по крайбрежието ще се засилят, а морето ще се вълнува. По откритите южни брегове са възможни по-високи вълни, особено при най-силните пориви.

Последните седмици показаха колко чувствително е Южното Черноморие към подобни обстановки. В началото на октомври модели вече даваха сериозни количества дъжд за Странджа и крайбрежните общини, а при по-топлото море допълнителната влага може да подпомага развитието на по-интензивни валежни зони.

Това не означава, че навсякъде ще паднат екстремни количества. Прогнозите за няколко дни напред все още се уточняват и разпределението на валежите ще зависи от точната траектория и скоростта на фронта. По-сигурният елемент засега е температурният спад – според проф. Георги Рачев около средата на седмицата максималните температури на места ще бъдат с около 10 градуса по-ниски спрямо топлия уикенд.

Втората половина на седмицата трябва постепенно да донесе успокояване. Облачността първо ще започне да се разкъсва над Западна България, а по-късно и на изток. Температурите обаче няма да се върнат веднага към почти летните стойности и в най-топлите часове по-често ще бъдат между 15 и 20 градуса.