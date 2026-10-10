10.10.2026 | 19:24

Официално: Кметът на Кърджали е обвиняем за корупция

Ерол Мюмюн е превишил властта си и е определил предварително фирма, която да извърши строителни дейности

Следственият отдел на Окръжната прокуратура в Кърджали е образувал досъдебно производство по прокурорската преписка 01548/2026.

Разследването е започнато по жалба от гражданин, за това, че кметът на града Ерол Мюмюн е превишил властта си и е определил предварително фирма, която да извърши строителни дейности. Към момента на извършване на дейността между общината и фирмата не е бил подписан договор.

По приписката са снети обяснения от няколко свидетели, които потвърждават данните.

Досъдебното производство срещу кмета е образувано вчера.

Ерол Мюмюн, освен кмет, е един от седмината зам.-председатели на партията на Делян Пеевски. По време на предизборната кампания Мюмюн влезе в сблъсък с Иван Демерджиев, който тогава беше само кандидат-депутат от „Прогресивна България“ в Кърджали.

Пеевски бе водач на листата на ДПС в региона, а Мюмюн бе втори, но след като бе избран, очаквано, се отказа от депутатското си място. От видео, публикувано във Фейсбук на 1 април, се видя как Иван Демерджиев влиза в партиен офис на ДПС в Кърджали – „за да потърси Пеевски за дебат“. „Него го нямаше, но ме посрещна Ерол Мюмюн – зам.-председател на тази организация. От разговора ни очи в очи, останах с впечатлението, че търси физически контакт. Понеже съм крайно толерантен към нашите опоненти и техните желания, използвам повода да го поканя на организираните от нас народни борби на 11.04 от 12ч. в Кърджали. Ще се радвам да вземе и Пеевски! С удоволствие ще направя по една демонстративна среща по борба с тях!“, бе част от написаното от Демерджиев.